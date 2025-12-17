ТСН у соціальних мережах

Ворог атакував Одещину дронами: в ОДА розповіли про наслідки

В Одеській області зафіксовано черговий удар ударними безпілотниками РФ по цивільних об’єктах.

Атака дронами

Атака дронами / © tsn.ua

Російські війська завдали чергового удару по Одеській області, атакувавши ударними безпілотниками об’єкти цивільного призначення, внаслідок чого було пошкоджено транспортну інфраструктуру та виникла пожежа.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

«Ворог знову атакував ударними безпілотниками об’єкти цивільного призначення на Одещині», — зазначив Кіпер.

За словами очільника ОВА, атака відбулася у дві хвилі. У результаті ворожих ударів зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих серед цивільного населення.

Наразі на місцях ударів працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та відновленням пошкоджень. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення Одеської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 13 грудня росіяни атакували Одесу дронами та ракетами. Місто та деякі населені пункти області залишилися без електропостачання.

