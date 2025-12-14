Одещина під загрозою довгих відключень світла — що чекає мешканців

Блекаут / © Associated Press

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі мешканці Одеської області мають готуватися до тривалих відключень електрики — у межах трьох-чотирьох черг.

Про це повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев в ефірі Українського Радіо.

За його словами, наразі не всі споживачі на Одещині та Миколаївщині мають електропостачання, а енергетики продовжують відновлювальні роботи.

"Сподіватися на короткі відключення, менше ніж три-чотири черги, навряд чи можливо. Єдиний вихід — збільшення потужності малих енергетичних установок на Одещині та їх підключення до об’єднаної енергосистеми інших регіонів", — пояснив Рябцев.

Він також зауважив, що нинішні вимкнення не вплинуть на роботу електромереж в інших областях і не є блекаутами. Це керовані — аварійні або екстрені — відключення за командами диспетчерів.

"Ці вимкнення відбуваються там, де енергетики точно знають, що пошкоджено і як відновити постачання. Блекаут — це коли виходить з ладу все і відновити енергопостачання неможливо", — підсумував експерт.

