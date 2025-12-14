- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 268
- Час на прочитання
- 1 хв
Одещина під загрозою довгих відключень світла — що чекає мешканців
Експерт Геннадій Рябцев пояснив, чому відключення світла на Одещині триватимуть довго, скільки черг очікувати та як вплине ситуація на об’єднану енергосистему України.
Через російські удари по енергетичній інфраструктурі мешканці Одеської області мають готуватися до тривалих відключень електрики — у межах трьох-чотирьох черг.
Про це повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев в ефірі Українського Радіо.
За його словами, наразі не всі споживачі на Одещині та Миколаївщині мають електропостачання, а енергетики продовжують відновлювальні роботи.
"Сподіватися на короткі відключення, менше ніж три-чотири черги, навряд чи можливо. Єдиний вихід — збільшення потужності малих енергетичних установок на Одещині та їх підключення до об’єднаної енергосистеми інших регіонів", — пояснив Рябцев.
Він також зауважив, що нинішні вимкнення не вплинуть на роботу електромереж в інших областях і не є блекаутами. Це керовані — аварійні або екстрені — відключення за командами диспетчерів.
"Ці вимкнення відбуваються там, де енергетики точно знають, що пошкоджено і як відновити постачання. Блекаут — це коли виходить з ладу все і відновити енергопостачання неможливо", — підсумував експерт.
Крім того, раніше Геннадій Рябцев розповів, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.