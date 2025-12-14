Одесская область под угрозой долгих отключений света — что ждет жителей

Блэкаут / © Associated Press

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре жители Одесской области должны готовиться к длительным отключениям электричества — в пределах трех-четырех очередей.

Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире Украинского радио.

По его словам, в настоящее время не все потребители в Одесской и Николаевской области имеют электроснабжение, а энергетики продолжают восстановительные работы.

"Надеяться на короткие отключения, менее трех-четыре очереди, вряд ли возможно. Единственный выход — увеличение мощности малых энергетических установок в Одесской области и их подключение к объединенной энергосистеме других регионов", — пояснил Рябцев.

Он также отметил, что нынешние выключения не повлияют на работу электросетей в других областях и не являются блекаутами. Это управляемые – аварийные или экстренные – отключения по командам диспетчеров.

"Эти отключения происходят там, где энергетики точно знают, что повреждены и как возобновить поставки. Блэкаут — это когда выходит из строя все и возобновить энергоснабжение невозможно", — подытожил эксперт.

Кроме того, ранее Геннадий Рябцев рассказал, почему графики отключения света могут меняться несколько раз в день.