Одесская область под угрозой долгих отключений света — что ждет жителей
Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, почему отключение света в Одесской области будет длиться долго, сколько очередей ожидать и как повлияет ситуация на объединенную энергосистему Украины.
Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре жители Одесской области должны готовиться к длительным отключениям электричества — в пределах трех-четырех очередей.
Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире Украинского радио.
По его словам, в настоящее время не все потребители в Одесской и Николаевской области имеют электроснабжение, а энергетики продолжают восстановительные работы.
"Надеяться на короткие отключения, менее трех-четыре очереди, вряд ли возможно. Единственный выход — увеличение мощности малых энергетических установок в Одесской области и их подключение к объединенной энергосистеме других регионов", — пояснил Рябцев.
Он также отметил, что нынешние выключения не повлияют на работу электросетей в других областях и не являются блекаутами. Это управляемые – аварийные или экстренные – отключения по командам диспетчеров.
"Эти отключения происходят там, где энергетики точно знают, что повреждены и как возобновить поставки. Блэкаут — это когда выходит из строя все и возобновить энергоснабжение невозможно", — подытожил эксперт.
Кроме того, ранее Геннадий Рябцев рассказал, почему графики отключения света могут меняться несколько раз в день.