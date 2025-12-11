РФ не хочет остановить удары по энергетике и намекнула на массированное усиление атак зимой: предупреждение ISW

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Москва снова отклонила предложенное Украиной прекращение огня по ударам по энергетической инфраструктуре. Что больше – Кремль намекнул обязательство РФ уничтожить украинскую энергосистему в зимние месяцы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики вспоминают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Киев готов согласиться на "энергетическое перемирие" Москвой. Он намекнул, что Украина прекратит удары по российской энергетической инфраструктуре, если оккупанты прекратят атаковать украинский.

В ISW отмечают, что украинские войска систематически атаковали нефтеперерабатывающие заводы по территории всей России в течение 2025-го, подрывая потоки доходов Москвы, непосредственно финансирующих ее военные усилия.

В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков отклонил предложение Зеленского, поскольку, цинично заявил он, Кремль «работает над миром, а не над прекращением огня». В свою очередь, посланник "фюрера" по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев обвинил Киев, Великобританию и Европейский Союз в попытке «обманом» заставить Россию заключить временное прекращение огня.

Американские специалисты отмечают, что Россия и Украина так и не договорились ни о каких официальных условиях перемирия, которое, по утверждению страны-агрессорки, в одностороннем порядке, вступило в силу 18 марта этого года и не возобновлялось.

"В ISW весной 2025 оценили, что Кремль использовал расплывчатые и несогласованные условия временного перемирия в энергетической инфраструктуре, чтобы обвинить Украину в нарушении соглашений", - констатируют в Институте.

Аналитики отмечают, что так называемые российские милблогеры, связанные с Кремлем, утверждали, что их аримя должна полностью уничтожить энергосеть Украины. Мол, невыполнение этого может подорвать наступательные операции России в Украине.

Заметим, что российские войска активизировали масштабные комбинированные ракетные и беспилотные удары по украинской энергетической инфраструктуре накануне зимнего отопительного сезона. В ISW констатируют: похоже, россияне совершают свои атаки каждые семь-десять дней, пытаясь разрушить энергосеть Украины.

Напомним, 9 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с РФ. Он подчеркнул, что, прежде всего, россияне бьют по украинской энергетике. В свою очередь, Украина "совершенно справедливо отвечает".