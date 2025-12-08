ТСН в социальных сетях

Украина
1357
1 мин

Когда украинцы будут иметь более-менее стабильные графики отключений: энергетический эксперт о ситуации со светом

Эксперт сообщил об определенном запасе оборудования, которое сейчас доезжает, поскольку находится за пределами Украины.

Светлана Несчетная
Отключение света

Отключение света / © pixabay.com

К концу этой недели будем иметь более-менее стабильные графики отключения света.

Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире «КИЕВ24».

«Действительно, что есть проблемы с оборудованием. У нас есть определенный запас оборудования, которое сейчас доезжает, поскольку находится за пределами Украины. Не очень быстро можно довезти все, что мы хотели бы. Но, с другой стороны, ситуация такова, что мы восстановимся очень быстро», — отметил Игнатьев.

По словам эксперта, к сожалению, есть энергетические объекты на юге Украины, которые выгорели из-за атак РФ.

«Россияне избивали и по гидроэнергетике, и по тепловой генерации. И, к сожалению, по тем объектам, которые передают нам оптическую энергию из европейских стран в Украину», — объяснил он.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» предупредили о том, что отключение света будет длиться дольше : если накануне очередных российских ударов 6 декабря света не было 4-8 часов, то сейчас будут выключаться на 12-16 часов в большинстве областей. А на восстановление энергосистемы уйдут недели, а не дни.

