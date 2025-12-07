Украинцы 8 декабря будут сидеть без света до 16 часов, отключения введены на весь день - Укрэнерго

Отключение света / © ТСН

В Украине 8 декабря вводятся ограничения потребления электроэнергии во всех регионах из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в «Укрэнерго» в Telegram.

Отключения света 8 декабря — какими будут графики

По информации, ограничения будут применяться по двум основным направлениям:

Почасовые отключения: с 00:00 до 23:59 запланировано от 2,5 до 4 очередей отключений в разных регионах.

Ограничение мощности для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59 будут действовать меры по уменьшению мощности предприятий.

Сообщается, что время и объем применения ограничений могут меняться в случае необходимости, поэтому гражданам и бизнесу советуют следить за актуальной информацией на страницах облэнерго в своих регионах.

Пользователям электроэнергии рекомендуют потреблять ее экономно, особенно в периоды, когда электроэнергия подается по графику, чтобы обеспечить равномерное снабжение и избежать аварийных ситуаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что если накануне очередных российских ударов света не было 4-8 часов, то сейчас будут выключать на 12-16 часов в большинстве областей.