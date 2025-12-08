Астрологический прогноз на 8 декабря

Паутина / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обмана, когда несмотря на начало недели нельзя принимать важные решения, проводить финансовые операции и приступать к реализации важных дел.

Символ дня: паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: ультрамарин.

Счастливые камни дня: оникс, агат, хризолит, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: брюшная полость.

Болезни дня: под ударом находится психика — даже незначительный стресс может стать причиной серьезной депрессии.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника — особенно соленья и копчёности.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, в которых используется магическая сила огня и очищать пространство в доме при помощи свечей.

Сны дня: на сны нынешней ночи, какими бы пугающими они ни были, можно не обращать внимания — вещими они не являются.

Табу дня: нежелательно общаться с агрессивными людьми.

Цитата дня: «Знаки и символы правят миром, а не слово и закон» (Конфуций).