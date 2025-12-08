- Дата публикации
- Категория
- Астрология
Астрологический прогноз на 8 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день обмана, когда несмотря на начало недели нельзя принимать важные решения, проводить финансовые операции и приступать к реализации важных дел.
Символ дня: паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: ультрамарин.
Счастливые камни дня: оникс, агат, хризолит, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: брюшная полость.
Болезни дня: под ударом находится психика — даже незначительный стресс может стать причиной серьезной депрессии.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника — особенно соленья и копчёности.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, в которых используется магическая сила огня и очищать пространство в доме при помощи свечей.
Сны дня: на сны нынешней ночи, какими бы пугающими они ни были, можно не обращать внимания — вещими они не являются.
Табу дня: нежелательно общаться с агрессивными людьми.
Цитата дня: «Знаки и символы правят миром, а не слово и закон» (Конфуций).