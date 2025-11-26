Гороскоп любви на декабрь 2025 года

1 декабря Плутон в секстиле с Венерой смягчает напряжение: появляется шанс на диалог, на поиск новых ценностей в союзе. Это время, когда можно говорить о будущем и строить планы, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

5 декабря полнолуние в Близнецах в напряженных аспектах к оси Узлов — момент раскола. В отношениях возможны острые разговоры, выбор между прошлым и будущим. Кармические связи проверяются: остается только то, что готово идти дальше.

6 и 7 декабря гармоничные аспекты между Меркурием, Юпитером и Сатурном дает редкий шанс на гармонию. Это дни, когда можно договориться, восстановить доверие, укрепить союз.

8 декабря Марс в напряжении с Сатурном возвращает давние проблемы: отношения проверяются на прочность, возможны конфликты из-за обязанностей и границ.

10 декабря соединение Лилит и Меркурия делает слова острыми: вскрываются тайные мотивы, возможны разоблачения, открывается информация, которая меняет привычные ситуации в сфере взаимоотношений.

11 декабря тригон Меркурия и Нептуна добавляет глубины и интуиции — день, когда можно почувствовать истину и понять скрытые желания партнера.

С 12 декабря Меркурий перемещается по знаку Стрельца и делает общение более открытым и прямым, но иногда резким. В отношениях это может быть как честный разговор, так и риск излишней категоричности.

15 декабря Марс входит в знак Козерога: энергия становится дисциплинированной, отношения требуют конкретных шагов и ответственности. Мужчины становятся более настойчивыми, в связи с чем, чаще могут возникать конфликты с соперниками.

16 декабря Солнце в квадрате с Сатурном напоминает об ответственности и границах: это момент, когда отношения сталкиваются с реальностью.

20 декабря новолуние в Стрельце открывает новые горизонты, но квадрат Солнца с Нептуном может создавать иллюзии. Важно не обманывать себя и партнера, не поддаваться наивному или иллюзорному восприятию действительности, а смотреть на мир трезво и реально.

Вечером 20 декабря Лилит входит в Стрельца на девять месяцев — начинается период, когда вера и идеалы в отношениях могут подвергаться манипуляциям. Нужно быть внимательным к обещаниям и словам.

21 декабря зимнее солнцестояние на фоне напряженного аспекта Венеры с Сатурном — проверка на зрелость. Союзы проходят экзамен: остается только то, что выдерживает давление, расстояние, разлуку.

24 декабря Венера в квадрате с Нептуном добавляет эмоциональной неясности, но ее переход в Козерог делает чувства более серьtзными и ответственными.

В последний день года формируется стеллиум Солнца, Марса и Венеры. Это мощный импульс для любви и отношений: энергия действия, страсти и гармонии соединяется и освещается Солнцем. Символический момент, когда личное и коллективное объединяются в едином порыве — желание строить, любить и действовать. Для многих пар это может стать началом нового цикла, а для одиноких — шансом встретить важного человека.

Близнецы, Девы и Рыбы. Для этих знаков Зодиака декабрь может оказаться проблемным в сфере любви. Полнолуние в Близнецах 5 декабря и напряженные аспекты середины месяца вскрывают противоречия, недосказанность и скрытые мотивы. Возможны острые разговоры, кризис доверия и необходимость пересмотреть ожидания. Для Рыб особенно чувствителен квадрат Венеры и Нептуна — риск эмоциональной путаницы и разочарований.

Близнецы

Полнолуние 5 декабря в вашем знаке в напряжении к оси Лунных Узлов создает кризис выбора. В отношениях возможны острые разговоры, разочарования и необходимость решать, какие связи стоит продолжать. Иллюзии рушатся, и остается только то, что действительно ваше.

Дева

Для Дев декабрь проблемный: напряженные аспекты середины месяца вскрывают недосказанность и скрытые мотивы. Возможны кризисы доверия, ощущение, что партнер не до конца честен. Важно не уходить в критику, а искать открытый диалог, иначе недопонимания могут привести к охлаждению.

Рыбы

Напряженные аспекты Венеры с Сатурном и Нептуном в вашем знаке создает эмоциональную путаницу и риск разочарований. Весь месяц может ощущаться как испытание чувств: то, что казалось романтичным, может оказаться иллюзией. Важно сохранять ясность и не поддаваться фантазиям, иначе возможны болезненные разрывы.

Овен, Лев и Стрелец. Для знаков стихии Огня декабрь благоприятен: Венера перемещается по Стрельцу до 24 декабря и усиливает страсть, открытость и желание двигаться вперед. Новолуние в Стрельце 20 декабря благоприятствует знакомствам и начинаниям в отношениях, а стеллиум Солнца, Марса и Венеры в конце месяца приносит любовь и вдохновение. Для Овнов и Львов это время ярких встреч и укрепления союзов.

Овен

Для Овнов декабрь благоприятен: Венера в Стрельце до 24 декабря усиливает страсть и открытость. Новолуние 20 декабря дает шанс на новые романтические начала, а конец месяца приносит мощный импульс любви и вдохновения. Отличное время для обсуждения будущего существующих взаимоотношений.

Лев

Для Львов месяц яркий и насыщенный: Венера в Стрельце усиливает романтику, а новолуние открывает новые горизонты. Конец декабря — стеллиум Солнца, Марса и Венеры — приносит мощный импульс страсти. Это время признаний, популярности, подарков.

Стрелец

Для Стрельцов декабрь особенно благоприятен: Венера в вашем знаке делает вас центром внимания и усиливает привлекательность. Новолуние 20 декабря открывает новые возможности в любви, а конец месяца приносит мощный импульс страсти и вдохновения. Отличный период для новых знакомств и укрепления существующих союзов.

Декабрь проверяет на прочность одних и открывает новые горизонты для других. Для Близнецов, Дев и Рыб важно сохранять честность и не поддаваться иллюзиям, а для Овнов, Львов и Стрельцов — использовать энергию месяца для укрепления любви и создания новых союзов.