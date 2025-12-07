Українці 8 грудня сидітимуть без світла до 16 годин, відключення введені на увесь день – Укренерго

Відключення світла / © ТСН

В Україні 8 грудня запроваджуються обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в «Укренерго» в Telegram.

Відключення світла 8 грудня — якими будуть графіки

За інформацією, обмеження застосовуватимуться за двома основними напрямами:

Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59 заплановано від 2,5 до 4 черг відключень у різних регіонах.

Обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59 будуть діяти заходи щодо зменшення потужності підприємств.

Повідомляється, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися у разі необхідності, тому громадянам та бізнесу радять стежити за актуальною інформацією на сторінках обленерго у своїх регіонах.

Користувачам електроенергії рекомендують споживати її ощадливо, особливо у періоди, коли електроенергія подається за графіком, щоб забезпечити рівномірне постачання та уникнути аварійних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якщо напередодні чергових російських ударів світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей.