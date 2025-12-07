- Дата публікації
Українці 8 грудня сидітимуть без світла до 16 годин, відключення введені на увесь день – Укренерго
Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому важливо перевіряти актуальні дані на сторінках обленерго.
В Україні 8 грудня запроваджуються обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
Про це повідомили в «Укренерго» в Telegram.
Відключення світла 8 грудня — якими будуть графіки
За інформацією, обмеження застосовуватимуться за двома основними напрямами:
Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59 заплановано від 2,5 до 4 черг відключень у різних регіонах.
Обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59 будуть діяти заходи щодо зменшення потужності підприємств.
Повідомляється, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися у разі необхідності, тому громадянам та бізнесу радять стежити за актуальною інформацією на сторінках обленерго у своїх регіонах.
Користувачам електроенергії рекомендують споживати її ощадливо, особливо у періоди, коли електроенергія подається за графіком, щоб забезпечити рівномірне постачання та уникнути аварійних ситуацій.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якщо напередодні чергових російських ударів світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей.