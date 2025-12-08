ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
587
1 хв

Пекельна ніч у Чернігові: що відомо про наслідки обстрілу РФ

Чернігів пережив ворожу атаку — минулося без жертв, але є руйнування у місті.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Сьогодні вночі, 8 грудня, ворог вкотре атакував Чернігів. Окупанти поцілили по житловому району в центрі міста. За останніми даними, троє постраждалих.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Унаслідок вибуху пошкоджено багатоповерхівку, дитячий садок, магазини та установи, автомобілі. Виникла пожежа зовнішнього газопроводу будинку», — йдеться у повідомленні.

Розгорнуто мобільний пункт, де поліцейські приймають заяви від потерпілих громадян щодо пошкодженого майна.

Зазанчимо, що відучора росіяни продовжують атакувати Чернігівщину дронами: у Новгород-Сіверському районі поранень зазнала літня жінка, пошкоджено будинки.

У Чернігівському районі зафіксовано пошкодження житлового домогосподарства.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові ворожий безпілотник вибухнув поблизу багатоповерхового будинку, спричинивши значні руйнування та пожежу.

587
