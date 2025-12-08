- Дата публікації
Пекельна ніч у Чернігові: що відомо про наслідки обстрілу РФ
Чернігів пережив ворожу атаку — минулося без жертв, але є руйнування у місті.
Сьогодні вночі, 8 грудня, ворог вкотре атакував Чернігів. Окупанти поцілили по житловому району в центрі міста. За останніми даними, троє постраждалих.
Про це повідомили у поліції регіону.
«Унаслідок вибуху пошкоджено багатоповерхівку, дитячий садок, магазини та установи, автомобілі. Виникла пожежа зовнішнього газопроводу будинку», — йдеться у повідомленні.
Розгорнуто мобільний пункт, де поліцейські приймають заяви від потерпілих громадян щодо пошкодженого майна.
Зазанчимо, що відучора росіяни продовжують атакувати Чернігівщину дронами: у Новгород-Сіверському районі поранень зазнала літня жінка, пошкоджено будинки.
У Чернігівському районі зафіксовано пошкодження житлового домогосподарства.
Раніше повідомлялося, що у Чернігові ворожий безпілотник вибухнув поблизу багатоповерхового будинку, спричинивши значні руйнування та пожежу.