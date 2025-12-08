- Дата публикации
Блэкаут, как в 2023 году: в Раде ответили, возможно ли повторение
Нардеп ответил, сколько часов могут продолжаться отключения света зимой.
Украина подходит к зимнему сезону без риска масштабных отключений электроэнергии.
Об этом в эксклюзивном комментарии «Укринформу» сказал народный депутат от фракции «Слуга народа», член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.
По его словам, России уже не удастся повторить блэкаут, который произошел в 2023-м, когда энергосистема страны временно утратила стабильность.
Нагорняк подчеркнул, что сегодня у диспетчеров «Укрэнерго» есть четкие алгоритмы реагирования на массированные атаки.
«Когда происходит воздушный удар, диспетчер „Укрэнерго“ дает конкретные команды на места — и управляющим атомной генерацией, и тепловыми станциями, и гидроэлектростанциями, и операторам распределения. Это позволяет снизить риски блэкаутов. Потому я уверен: полного отключения системы больше не будет, россияне не смогут этого достичь», — заявил нардеп.
В то же время он отметил, что продолжительность стабилизационных и аварийных отключений может меняться, и это зависит от нескольких факторов:
активности воздушных атак в конкретном регионе;
погодных условий;
повреждения объектов генерации и передачи;
скорости ремонтных работ.
«В среднем мы пройдем отопительный сезон с такими же графиками, как сейчас. Все зависит от того, будет зима холодная или теплая», — подчеркнул депутат.
«Укринформ» также обнародовал видео с полным комментарием: в нем показано, как диспетчеры управляют энергосистемой во время обстрелов и массированных атак.
Напомним, ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявил о критическом финансовом положении украинских водопоставщиков. Это, по его словам, может привести к отключению их от электросети и прекращению водоснабжения и водоотвода в крупных городах.
Тем временем Киев готовится к длительным отключениям света. Жителям столицы следует готовиться к значительным ограничениям в электроснабжении этой зимой, о чем ранее сказал директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.