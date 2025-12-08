На детской площадке произошла стрельба: тяжелораненого подростка везли трамваем

Парня уносят с места происшествия / © Bild

Реклама

В Германии, в районе Вайлимдорф в Штутгарте, ночью на детской площадке тяжело ранен 16-летний подросток из огнестрельного оружия. Вместо обращения за помощью раненого посадили в трамвай и вывезли с места происшествия.

Об этом пишет BILD.

По данным немецких СМИ, в Интернете появилось видео, на котором видно группу из семи человек, спешно покидающих место инцидента. Сначала они поддерживают раненого, после чего несут его к трамвайной остановке и сажают в вагон.

Реклама

Свидетели вызвали полицию, однако по прибытии правоохранителей ни пострадавшего, ни вероятных участников инцидента на месте уже не было. Подростка обнаружили позже примерно в семи километрах от места происшествия — на Северном вокзале Штутгарта. Оттуда его доставили в больницу. Причины, почему он или его знакомые не обратились в спасательные службы, пока неизвестны.

Один из очевидцев, работник расположенного рядом заведения, рассказал о моменте стрельбы:

«Я услышал четыре выстрела — четыре раза: бам! Вышел на балкон и увидел, как предполагаемый стрелок убегает. Он был в темной одежде с капюшоном. Рядом бежал второй мужчина, также в черном», — отметил он.

Полиция подтвердила факт тяжелого огнестрельного ранения у подростка и сообщила, что его жизни ничего не угрожает. Других деталей расследования в полиции пока не дают.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что возле здания окружного суда в немецком городе Билефельд прозвучала серия выстрелов, есть раненые.