Стрельба в Германии: дело об убийстве экс-чемпиона Европы по боксу получило продолжение

Возле здания окружного суда в немецком городе Билефельд в среду, 26 февраля, раздалась серия выстрелов. По предварительной информации два человека получили огнестрельные ранения.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"У здания суда в северо-западном немецком городе Билефельд прозвучали три выстрела. Два человека получили ранения, один из них в критическом состоянии. Один подозреваемый арестован", – говорится в публикации.

По информации журналистов, объектами нападения стали родственники одного из обвиняемых в убийстве экс-чемпиона Европы по боксу Бесара Нимани косовско-албанского происхождения. Стрельба произошла вскоре после окончания судебного заседания по делу Нимани.

Источники в полиции сообщили журналистам, что главная версия следствия – умышленное нападение на людей, связанных с делом Нимани.

Бесар Нимани был убит в марте 2024 года, когда он выходил из парикмахерской в центре Билефельда, где прожил 30 лет. Двое мужчин обвиняются в том, что они произвели 16 выстрелов в боксера, в результате чего он скончался от полученных ранений.

Судебный процесс проходит в условиях повышенной безопасности. Здание суда охраняет полиция, а все посетители, в том числе участники процесса и журналисты, подвергаются досмотру перед входом.

Напомним, В результате умышленного наезда автомобиля на людей, собравшихся в Мюнхене на профсоюзный митинг около 11 утра в четверг, 13 февраля, пострадали по меньшей мере 28 человек. Среди пострадавших есть дети.

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