Трамп назвал дату встречи с Зеленским

В Белом доме удовлетворены соглашением, которое может предоставить США доступ к редкоземельным минералам Украины.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о редкоземельных минералах и возобновлении разрушенной войной Украины.

Об этом сообщает CNN.

"У нас [все] очень хорошо с Россией-Украиной. В пятницу собирается приехать президент Зеленский. Теперь это подтверждено, и мы собираемся подписать соглашение", – цитирует издание американского президента, который поблагодарил за работу по подготовке соглашения министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лутника.

Он добавил, что Соединенные Штаты заключают соглашение, по которому смогут "получить обратно наши деньги".

"Мы собираемся получить много денег в будущем, и я считаю, что это уместно", — подчеркнул президент США.

Трамп также сказал, что его администрация удовлетворена соглашением, которое может предоставить США доступ к редкоземельным минералам Украины в рамках более широких переговоров по прекращению вторжения России, а также участию США в фонде реконструкции Украины.

Напомним, в среду, 26 февраля, завершились переговоры по так называемому "Соглашению о ископаемых", которое должны подписать на этой неделе представители двух стран. СМИ опубликовали полный текст этого документа.

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