Трамп назвав дату зустрічі із Зеленським

У Білому домі задоволені угодою, яка може надати США доступ до рідкоземельних мінералів України.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що український президент Володимир Зеленський приїде до Вашингтона у п'ятницю, 28 лютого, для підписання угоди про рідкісноземельні мінерали та відновлення зруйнованої війною України.

Про це повідомляє CNN.

"У нас [все] дуже добре з Росією-Україною. У п'ятницю збирається приїхати президент Зеленський. Тепер це підтверджено, і ми збираємося підписати угоду", – цитує видання американського президента, який подякував за роботу із підготовки угоди міністрові фінансів Скотту Бессенту та міністру торгівлі Говарду Лутніку.

Він додав, що Сполучені Штати укладають угоду, за якою зможуть "отримати назад наші гроші".

"Ми збираємося отримати багато грошей у майбутньому, і я вважаю, що це доречно", - наголосив президент США

Трамп також сказав, що його адміністрація задоволена угодою, яка може надати США доступ до рідкоземельних мінералів України в рамках ширших переговорів щодо припинення вторгнення Росії, а також участі США у фонді реконструкції України.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, завершилися переговори щодо так званої "Угоди про копалини", яку повинні підписати цього тижня представники двох країн. ЗМІ опублікували повний текст цього документа.

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