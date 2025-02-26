Держсекретар США відповів, чи вірить, що РФ дійсно прагне миру

За словами Рубіо, США хочуть дізнатися вимоги росіян, щоб зрозуміти, чи дйсно Кремль хоче миру.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо прокоментував, чи дійсно вірить у те, що Росія щиро налаштована на закінчення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News у середу, 26 лютого.

Журналіст запитав у Рубіо, що змушує його вірити, що росіяни щиро хочуть завершення війни. Держсекретар відповів: "Я не знаю відповіді".

Він зазначив, що Штати саме планують перевірити готовіність Росії до миру.

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"Ну я думаю, ми це перевіримо. Ми сказали їм: "Ви, хлопці, хочете закінчити війну чи ви хочете продовжити? Якщо ви хочете закінчити війну, ми можемо поговорити про те, що потрібно зробити, щоб закінчити її з їхньої точки зору. Якщо ви хочете продовжити війну, просто скажіть нам зараз". І вони погодилися на наступні дії, коли ми збираємося відправити групи дипломатів, щоб зустрітися з їхньою стороною, щоб поговорити про те, що потрібно для припинення війни", – каже держсекретар США.

За словами Рубіо, якщо російські вимоги будуть нереалістичними, це буде ознакою того, що РФ не прагне завершення війни.

"Якщо те, на чому вони наполягають, нереально, тоді ми знаємо, що вони не вірять у це, але ми маємо перевірити цю пропозицію. Нам потрібно знати, і президент Трамп хоче знати, чи зацікавлені росіяни в припиненні цієї війни, чи ні", – сказав голова американської дипломатії.

Раніше Марко Рубіо розповів, що може стати вирішальним у переговорах про кінець війни.

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