Україна та США узгодили угоду про корисні копалини: що вона передбачає

26 лютого, завершилися переговори щодо так званої "Угоди про копалини". Фінальний варіант угоди вдалося узгодити й тепер представники України та США мають підписати її до кінця тижня.

У порівнянні з попередніми пропозиціями американців, тональність актуального документа зовсім інша.

Головне зобов'язання України – розпочати переговори зі США про детальнішу угоду щодо "Інвестиційного фонду відбудови", який створять обидві країни.

Про що йдеться – дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Гарантії безпеки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 лютого повідомив, що Україна та США завершили роботу над угодою про фонд відбудови, але остаточне рішення залежить від гарантій безпеки.

За його словами, підписання будь-яких угод без гарантій безпеки, неможливе. Також він зауважив, що на сьогодні існує попередня угода, що визначає умови функціонування інвестиційного фонду відбудови України.

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Прем'єр наголосив, що угода містить ключові моменти, пов'язані з гарантіями безпеки, і Україна не ухвалить її без врахування цього аспекту.

Зокрема, пункт 10 угоди визначає фонд як частину двосторонніх і міжнародних домовленостей для миру та стабільності. США підтримують прагнення України до гарантій безпеки, які входять до плану перемоги Зеленського.

Основні його компоненти:

членство в НАТО або аналогічні гарантії,

військова підтримка,

пакет стримування

економічна співпраця.

Фінансові деталі

Денис Шмигаль пояснив, що ключовим механізмом стане спільний фонд, який наповнюватиметься з майбутніх доходів України та внесків Сполучених Штатів.

Внесок України до фонду відновлення становитиме 50% майбутніх доходів, отриманих від:

ренти або ліцензій на видобуток корисних копалин,

дивідендів від інфраструктурних об’єктів, що використовуються у видобувній галузі.

Внесок США буде пропорційним і спрямовуватиметься на відновлення, безпеку та економічний розвиток України.

Фондом спільно управлятимуть уряди України та США, а отримані кошти реінвестуватимуть у подальший розвиток країни.

За словами Шмигаля, угода не передбачає використання наявних або попередніх доходів України, що виключає ризики втрати фінансової незалежності.

Про які родовища йдеться в угоді

За словами Шмигаля, що старі родовища, наявні ліцензії та рента не будуть включені в угоду зі США щодо корисних копалин.

Мова йде лише про майбутні ліцензії та майбутні розробки.

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"Інфраструктура, яка використовується для транспортування або логістики, може використовуватися і наявна, ймовірно, але це буде вже обговорено в майбутній угоді про інвестиційний фонд, яку, до речі, ми маємо розпочати розробляти спільно з урядом США негайно після підписання ось цієї попередньої угоди", – заявив прем'єр.

Він підкреслив, що угода, яка зараз готується, матиме попередній характер.

"Тобто ця угода має попередній характер. Перш ніж ми почнемо дуже конкретно, з залученням уже міжнародних юристів, так глибоко опрацьовувати угоду, власне, про створення ось цього фонду", – зазначив Шмигаль.

Реакція Євросоюзу

Очільник уряду повідомив, що США визнають пріоритетність європейської інтеграції для України. В угоді враховані інтереси євроінтеграції та співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ та Світовим банком.

"В угоді юридичним текстом це звучить так, що при розробці угоди про створення інвестиційного фонду учасники, тобто уряди США і України мають уникати конфліктів із зобов’язаннями України в рамках її вступу до Європейського Союзу, а також по зобов’язаннях України і домовленостях з міжнародними фінансовими організаціями та іншими офіційними кредиторами", – уточнив прем’єр-міністр.

Окрім того, він нагадав, що 2021 року Україна та Європа підписали меморандум про співпрацю у галузі критичної сировини, оскільки 22 з 30 елементів, які у ЄС визначені як критичні, розташовані в українських надрах.

Коли підпишуть угоду

Шмигаль повідомив, Україна та США готуються підписати угоду про корисні копалини.

Зокрема, в межах візиту українська делегація, до складу якої увійдуть представники уряду, матиме повноваження підписати попередню угоду після того, як президенти України та США досягнуть домовленостей щодо гарантій безпеки.

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Представник уряду України підпише попередній договір у присутності двох президентів, далі розпочнеться робота над імплементацією домовленостей щодо гарантій безпеки.

Після цього розпочнеться розробка конкретної угоди про створення спільного українсько-американського фонду для відбудови України.

Такий фонд стане важливим кроком у залученні інвестицій та розвитку інфраструктури держави.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський коментуючи фінальний варіант угоди зі США щодо коричних копалин.

Зеленський підкреслив, що в угоді немає боргу у 500, 350 чи 100 мільярдів, оскільки це було б несправедливо.

"Я не піду й на 10 центів повернення боргу в угоді з США. Інакше – це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні. Якщо якійсь в наступній угоді буде умова, що нова допомога не буде безкоштовна – я не буду гратись. Скажуть що – ми будемо повертати", – пояснив президент

Фонд, передбачений угодою, вже узгоджений, і Україна має рівноправних партнерів.

Президент запевняє, що в новій допрацьованій угоді з США все ж таки йтиметься про гарантії безпеки Києву.

"У рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилося хоча б речення "гарантії безпеки України". Те, що мене брифінгували урядовці – це з'явилось, здається, у 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю, й угоду урядовці пропонують підписувати міністрам", – заявив Зеленський.

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На його думку, цей документ "може мати великий успіх або тихенько пройти". Це залежить від розмови з американським президентом Дональдом Трампом, вважає президент України.

Також президент України зазначив, що наступна, детальніша угода із США щодо корисних копалин потребуватиме ратифікації Верховною Радою.

Як наголосив президент, перед укладанням детальнішої угоди про роботу Фонду Україна повинна “розібратися з ліцензіями та провести аудит”.

"Наступні угоди будуть говорити, як може працювати партнерство", – уточнив він.

Нагадаємо, українські медіа опублікували повний текст угоди про корисні копалини між Україною та США. Про що в ній йдеться – дізнавайтеся у публікації.

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