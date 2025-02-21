Трамп прагнув вигоди: чому угода про корисні копалини розлютила президента США

Тиск Трампа на Україну є жорсткою спробою скористатися перевагами держави в її найгіршу годину.

Однією з причин, через які президент США Дональд Трамп розлютився на президента Володимира Зеленського, стала відмова підписати угоду про корисні копалини, пише CNN.

Це дає зрозуміти погляди Трампа на зовнішню політику та його сприйняття війни після того, як він словесно скасував підтримку України та підтримав країну-загарбницю – Росію.

"Мотиви президента, схоже, ґрунтуються більше на отриманні найкращої потенційної грошової вигоди для Сполучених Штатів, ніж на справедливому вирішенні смертоносного конфлікту, який ставить під загрозу весь світ", – йдеться у публікації.

Тиск Трампа на Україну, жертву конфлікту, також є жорсткою спробою скористатися перевагами держави в її найгіршу годину: в той час, як Путін окупував великі шматки її території, Трамп прагне отримати великий шматок її мінеральних багатств за низькою ціною.

"Угода" має вигляд радше як форма здирництва, яку Трамп уже колись випробував на Зеленському – надання військової допомоги як стимул для нього оголосити розслідування щодо Джо Байдена, що призвело до першого імпічменту Трампа", – зауважили у виданні.

В той час, коли Трамп заявляє про те, що Путін хоче зупинити війну і серйозно налаштований на переговори про мир, розвідувальні служби США та їхніх союзників менш оптимістичні.

Три джерела, знайомі з західною розвідкою, повідомляють, що диктатор Путін залишається зосередженим на включенні України до складу Росії або на тому, щоб створити слабку державу, залежну від Москви.

"Якщо ви домоглися припинення вогню, то припинення вогню – це лише час для Путіна відпочити, переозброїтися, повернутися й отримати решту того, що він хоче", – сказало одне з джерел.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про те, що Володимир Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин, оскільки документ не враховував інтереси України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.