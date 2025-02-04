Українські метали зацікавили Трампа: що стоїть за пропозицією США

Рідкісноземельні метали можуть стати ключем до зміцнення співпраці між Україною та США.

США виявляють активний інтерес до природних ресурсів України, зокрема, до рідкісноземельних елементів.

Питання доступу західних країн до українських рідкісноземельних металів, запаси яких оцінюються в трильйони доларів, стало частиною "Плану перемоги”, який запропонував президент Володимир Зеленський у жовтні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав українські рідкісноземельні елементи стратегічним активом для США. Згодом, президент Дональд Трамп, що хоче отримати цінні метали з України в обмін на подальшу співпрацю.

Чи стане може стати угода про метали із США найкращим рішенням для українців – дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Трамп хоче отримати рідкісноземельні метали з України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість обміну рідкісноземельних металів з України на подальшу підтримку країни, повідомило AFP News Agency.

"Ми говоримо Україні, що у них є ціннірідкісноземельніметали, я хочу, щоб Україна дала намрідкісноземельніметали", – заявив Трамп, слова якого цитує AFP.

Директор Центру політичних досліджень та аналітики Віктор Таран пояснив, чому американський президент хоче отримати доступ до природніх ресурсів України.

За його словами, на території нашої держави є значна кількість рідкісноземельних металів, які застосовують у військовому виробництві, зокрема деякі з них є незамінними у складі потужних постійних магнітів, що використовуються у сучасних бойових системах: ракетах, авіаційних двигунах, системах ППО.

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Аналітик зауважив, що такі родовища рідкісних металів є в надрах Китаю, з яким США має велику конкуренцію.

"США бореться з Китаєм. Бо для них саме Китай, а не росія, є головним суперником. Тож вони прагнуть зменшити свою залежність від китайського постачання через розвиток альтернативних джерел і укладання угод із країнами, які мають значні запаси цих матеріалів", – пояснив Таран.

Водночас експерт зауважує, якщо американські підприємці зайдуть, то Україна отримає "класичний win/win".

"Америка зможе зменшити залежність від китайських постачань, забезпечити виробництво оборонної продукції та високотехнологічних товарів, посилити геополітичну позицію США та її союзників у суперництві з Китаєм", – зазначив Таран.

Натомість Україна, на його думку, отримає "американські бази, американських інвесторів та доходи в бюджет, працевлаштування ветеранів, які із задоволенням будуть захищати тут іноземний капітал, і звісно, американських військових".

Позиція України

У виданні Financial Times зазначається, що запропонована угода Трампа збігається зі стратегією Києва щодо зміцнення відносин із США.

Людина, близька до Зеленського, повідомила Financial Times, що слова Трампа "здаються узгодженими з "планом перемоги", який йому представили восени". За словами джерела, Україна запропонувала Трампу "спеціальні умови" для співпраці щодо ключових ресурсів, підкреслюючи необхідність їхнього захисту від Росії та Ірану.

"Контроль над природними ресурсами став частиною війни", – заявив Мустафа Найєм, колишній керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Країна бореться не лише за свою територію, додав він, "але й за право керувати своїм стратегічним багатством, яке може стати ключовим фактором її відновлення".

Своєю чергою, у виданні The Washington Post йдеться про те, що з огляду на те, що підтримка України з боку США була під сумнівом після обрання Трампа, чиновники в Києві розглядали інтерес Трампа до рідкісних земляних ресурсів України як позитивний розвиток подій, який міг би зробити його зацікавленим у майбутньому країни.

Там нагадали, що президент України Володимир Зеленський вперше запропонував передати США ці матеріали під час зустрічі з Трампом перед виборами в листопаді.

На правах анонімності, один з українських високопосадовців повідомив, що адміністрація Зеленського "готова підписати документи про спільні угоди" і що "наявність стратегічного інтересу США в Україні є ключовим елементом нашої безпеки в майбутньому".

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Інтерес Трампа до пропозиції України про бартер військової допомоги може стати дорожньою картою для того, як країни можуть вести переговори з його адміністрацією в майбутньому. Хоча він неодноразово критикував витрати США на підтримку України, Трамп обіцяв незабаром укласти угоду для припинення трирічної війни з Росією.

Однак це залишило деяких українських чиновників у роздумах, чи продовжать Сполучені Штати – найбільший постачальник зброї для України – надсилати критичну допомогу, якщо мир не буде досягнуто цього року.

The Washington Post зазначає, що коментарі Трампа після заяви про угоду дали зрозуміти, що він готовий продовжувати озброювати Київ – лише за умови, що для Вашингтона це матиме зиск.

"І з огляду на те, що багато рідкісних земляних мінералів України зосереджено на сході країни, де Росія окупувала найбільші території і продовжує наступати, Трамп може бути більше зацікавлений у тому, щоб допомогти Україні відбивати наступаючі війська», - сказав високопосадовець.

Особливо цікавить Трампа, ймовірно, потенційні запаси літію в Україні – який використовується для високотехнологічних компонентів, таких як мікросхеми та індустрія електричних автомобілів.

"Найкраще рішення"

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що потенційна угода України зі США про зброю і допомогу в обмін на рідкісні метали була б найкращим рішенням для Києва. Таку думку він висловив у ефірі Radio NV.

Експерт акцентував, що наївно було б сподіватись, що президент США Дональд Трамп виключно зі своїх гуманістичних міркувань продовжуватиме підтримувати Україну.

І саме тому у "Плані перемоги" українського президента Володимира Зеленського був закладений пункт прорідкісноземельніматеріали та корисні копалини для союзників.

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Політолог зауважив, що їхній видобуток може розпочатись тільки після завершення війни.

На думку Несвітайлова така угода могла б бути вигідною для України, бо США може допомогти повернути територію Донбасу, на якій знаходиться більшість із корисних копалин. Зокрема, за словами експерта, також це стане однією із безпекових гарантій для України, адже Америка буде захищати свої інвестиції.

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"Це не буде відбуватись так, що поки війна, почнеться видобуток і продаж чи просто вивезення цих матеріалів з України. Якщо це гарантує зараз нам отримання допомоги, зброї для України, то це ледь не найкраща можливість для нас", – наголосив Несвітайлов.

Такої ж позиції дотримується й ексміністр економіки України, президент приватної "Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Він вважає, що постачання рідкісноземельних металів до США в обмін на подальшу підтримку – це вигідна можливість для України. Також експерт переконаний, що український уряд надасть ці ресурси.

У Німеччині розкритикували пропозицію Трампа

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, ресурси України мають бути спрямовані на відновлення країни після війни, а не використовуватися для негайного фінансування військових потреб, пише DW.

Шольц також підкреслив, що після завершення війни Києву знадобиться потужна армія та значне фінансування для відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Це величезні виклики, враховуючи масштаби руйнувань. Тому я вважаю, що ресурси України мають працювати на її майбутнє", – додав він.

Кремль – проти

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що війна завершилася б, якби США припинили надавати допомогу Україні.

Коментуючи ймовірну угоду США та України прорідкісноземельніметали, він зауважив, що, Трамп фактично пропонує Києву купувати допомогу в США.

"Це пропозиція купувати допомогу, тобто не надавати її безоплатно або іншим чином, а саме забезпечувати її на комерційній основі... Краще взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту", – заявив Пєсков.

За словами речника Путіна, постачання зброї зі США до України продовжується. Коментуючи слова Трампа щодо прогресу у встановленні миру в Україні, Пєсков зазначив, що "у Кремля немає точних даних про те, що має на увазі Трамп".

Реакція військового

Український військовий та політичний діяч Максим Жорін, коментуючи заяву Дональда Трампа зауважив, що перемовини, де обговорюються природні ресурси країни, є звичним явищем.

Україна справді володіє важливими корисними копалинами, яких у світі майже ніде немає і які є необхідними для сучасних технологій, написав він у своєму Telegram-каналі.

"Але ми не маємо мати вигляд, як туземці, які за пляшку алкашки віддають цінні ресурси. Навіть в нашій ситуації ми маємо думати про свої власні національні інтереси та перспективи", – зазначив він.

Жорін додав, що якщо Україна домовлятиметься про використання своїх рідкісноземельних копалин, на її території мають будуватися підприємства та створюватися робочі місця.

"А не дати просто вигребти всі ресурси під нуль і залишитись з х***м. Щоб наступного разу не було навіть що пропонувати", – пояснив військовий.

Що каже Зеленський

Під час брифінгу з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита для американських інвестицій.

"Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом", – сказав він.

"Ми відкриті до цього": Зеленський про заяву Трампа про допомогу в обмін на рідкоземельні метали

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, чому ресурси України важливі для Заходу.

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