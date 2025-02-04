Трамп підпише указ про виведення США з Ради ООН з прав людини - Politico

США вийдуть з організації через те, що її робота не відповідає політиці президента "Америка понад усе".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незабаром підпише указ про виведення країни з Ради ООН з прав людини і заборону на подальше фінансування агентства ООН з надання допомоги в Секторі Гази.

Про це інформує Politico.

Журналісти повідомляють, що це свідчить про відновлення політики Трампа, яка була під час його першого президентства. Вашингтон вже неодноразово звинувачував Раду ООН в упередженому ставленні щодо Ізраїлю і в тому, що вона покриває кілька країн, які порушують права людини.

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Крім того, а Адміністрації Трампа висловили сумнів щодо подальшого долі Агентства США з міжнародного розвитку, яке також просуває права людини за кордоном, через те, що його робота не відповідає політиці президента "Америка понад усе" і як витрачаються кошти.

Водночас у Білому домі заявили, що Рада "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засудив її позицію щодо Ізраїлю.

"РПЛ ООН демонструє послідовну упередженість щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради. У 2018 році, коли президент Трамп вийшов зі складу РПЛ ООН під час своєї першої адміністрації, організація прийняла більше резолюцій, що засуджують Ізраїль, ніж Сирія, Іран і Північна Корея разом узяті", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Трамп хоче отримати рідкоземельні метали з України.

Ми раніше інформували, що Європа занепокоєна погрозами Трампа щодо тарифів і територіальних претензій.

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