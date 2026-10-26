Пентагон готує бази до “кінця світу”: що буде, якщо війна паралізує США

Американські військові (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Пентагон готує великі військові бази на території США до сценарію масштабної війни, за якого можуть бути виведені з ладу цивільні енергомережі, зв’язок і ланцюги постачання.

Про це повідомляє Fox News, посилаючись на документи американського оборонного відомства.

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Йдеться про програму FORTRESS, яка має дозволити американським військам продовжувати роботу навіть у разі серйозних перебоїв у цивільній інфраструктурі.

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За планом, кожна велика база у континентальній частині США повинна мати змогу автономно забезпечувати себе електроенергією, водою, паливом і зв’язком протягом 90 днів.

Для цього розглядають використання портативних ядерних реакторів, великих акумуляторних систем та незалежних локальних енергомереж.

«Ми не хочемо покладатися на стандартну цивільну муніципальну інфраструктуру для забезпечення національної оборони. Ми просто не можемо цього робити. Це неприйнятний ризик», — заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

За його словами, електроенергія сьогодні є основою ведення бойових дій.

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«Без електрики ви втрачаєте зв’язок, водопостачання, логістику, виробничі лінії і навіть базові структури військового командування», — наголосив він.

Цивільні заводи готуватимуть до роботи на армію

Окрема частина плану стосується промисловості. Пентагон хоче заздалегідь визначити цивільні підприємства, які у разі великої війни зможуть швидко перейти на оборонне виробництво.

Для цього планують створити мережу резервних виробничих потужностей. Ще до початку можливої кризи для таких заводів мають визначити технічні вимоги, умови контрактів, правила кібербезпеки та процедури переходу на військове виробництво.

Також Пентагон хоче проводити виробничі стрес-тести та мобілізаційні навчання, щоб перевірити, чи зможуть компанії продовжувати випуск необхідної продукції під час тривалих перебоїв.

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Для критично важливих військових потреб планують мати щонайменше два незалежні джерела постачання або виробництва, щоб втрата одного постачальника не зупинила операції.

Стратегічні запаси мають включати боєприпаси, пальне, критичні мінерали, електроніку, запчастини та медикаменти.

Готуються і до проблем у космосі

Програма також передбачає захист супутникового зв’язку та військової навігації у випадку глушіння GPS або порушення роботи інших космічних систем.

Міністр оборони США Піт Гегсет офіційно започаткував програму «Fortress America» меморандумом від 30 вересня. Її мету описали як створення «батьківщини, яку неможливо заморити голодом, закрити або відрізати від зовнішнього світу».

Програма має п’ять основних напрямів: енергетична незалежність, захист ланцюгів постачання, стратегічні резерви, захист військових об’єктів та стійкість у космічному й електромагнітному просторі.

«Такі рішення не можна ухвалювати вже в розпал глобального конфлікту на кількох фронтах. Нам потрібен план», — заявив Парнелл.

США скорочують військову присутність на Близькому Сході

Підготовка Пентагону до кризових сценаріїв відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше США почали передислоковувати частину військових із баз у Йорданії, Катарі та Кувейті, а також скорочувати дипломатичний персонал у регіоні.

Американські посадовці пов’язували ці заходи із загрозами з боку Ірану та ризиком відновлення масштабних бойових дій. Додаткову небезпеку становлять атаки підтримуваних Тегераном хуситів на цивільні аеропорти та критичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

У Центральному командуванні США заявляли, що переміщення військових і техніки необхідне для підтримання боєготовності та захисту американського персоналу й інтересів у регіоні.

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