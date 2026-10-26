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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський підписав указ про оборону міст: що передбачає рішення РНБО

В Україні розбудовуватимуть інженерні загородження для оборони міст.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розбудови інженерних загороджень для захисту населених пунктів.

Про це йдеться в указі глави держави №1067/2026.

Рішення РНБО від 25 вересня 2026 року передбачає зведення інженерних загороджень для кругової оборони міст та визначає механізми втілення цих заходів.

Подробиці запланованих кроків не розголошують, оскільки рішення має гриф «Для службового користування».

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО. Указ набрав чинності з дня його оприлюднення.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Росія змінила стратегію ударів, інтенсифікувавши атаки на інфраструктуру, бізнес та економіку, щоб виснажити країну й зробити її гнучкішою на переговорах.

Раніше ми писали, що Росія вже понад п’ять місяців не виводить кораблі в Чорне море і запускає «Калібри» безпосередньо з гавані в Новоросійську. Це ризиковано для самих росіян, адже у разі детонації вибух станеться на їхній же базі.

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