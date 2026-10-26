Зеленський підписав указ про оборону міст: що передбачає рішення РНБО

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розбудови інженерних загороджень для захисту населених пунктів.

Про це йдеться в указі глави держави №1067/2026.

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Рішення РНБО від 25 вересня 2026 року передбачає зведення інженерних загороджень для кругової оборони міст та визначає механізми втілення цих заходів.

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Подробиці запланованих кроків не розголошують, оскільки рішення має гриф «Для службового користування».

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО. Указ набрав чинності з дня його оприлюднення.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Росія змінила стратегію ударів, інтенсифікувавши атаки на інфраструктуру, бізнес та економіку, щоб виснажити країну й зробити її гнучкішою на переговорах.

Раніше ми писали, що Росія вже понад п’ять місяців не виводить кораблі в Чорне море і запускає «Калібри» безпосередньо з гавані в Новоросійську. Це ризиковано для самих росіян, адже у разі детонації вибух станеться на їхній же базі.

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