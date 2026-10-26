Український StarGate врятував двох поранених із сірої зони: відео операції

StarGate / © AP

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Бійці 475-го штурмового полку CODE 9.2 за тиждень двічі евакуювали важкопоранених військових із сірої зони повітрям. Для цього використали український безпілотник StarGate, який працював в умовах глушіння зв’язку та загрози ворожих дронів.

Про це повідомили у 475-му окремому штурмовому полку CODE 9.2.

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Врятовані військові — 25-річний Євген «Ізюм» та 24-річний Артем «Колобок» зі 129-ї бригади. Обоє дістали тяжкі поранення кінцівок за п’ять кілометрів від кордону з РФ. Вивезти їх землею через складний рельєф, річки та ворожі FPV-дрони було неможливо, тож порятунок повітрям залишався єдиним шансом.

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Операцію провели спільно з командою SkyFall — розробниками дрона StarGate. А для прикриття від ворога під час порятунку залучали важкі ударні безпілотники Vampire.

Під час однієї з місій дрон StarGate пролетів майже 30 кілометрів до пораненого і стільки ж назад — уже з бійцем на борту. Ворог повністю заглушив супутниковий зв’язок, але завдяки ШІ-навігації та майстерності пілотів безпілотник успішно виконав завдання.

У підрозділі планують використати цей досвід для підготовки нових екіпажів і створення спеціалізованої структури.

«Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом», — наголосив командир 475-го окремого штурмового полку «CODE 9.2» Олександр Настенко з позивним «Флінт».

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Нагадаємо, в Україні створили дрон StarGate, який може вивозити тяжкопоранених бійців із найнебезпечніших ділянок передової. Безпілотник піднімає до 150 кг, і його вже передали військовим для тестування на фронті.

Раніше 49-річний військовий Костянтин Власенко, якого вперше у світовій історії евакуювали з позиції гексакоптером, дав інтерв’ю ТСН.ua. Він розповів про 10 місяців на передовій, свої плани та про те, як кілька років тому сам випрошував повістку в ТЦК.

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