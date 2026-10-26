Украинский StarGate спас двух раненых из серой зоны: видео операции

StarGate / © AP

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Бойцы 475-го штурмового полка CODE 9.2 за неделю дважды эвакуировали тяжелораненых военных из серой зоны воздухом. Для этого использовали украинский беспилотник StarGate, работавший в условиях глушения связи и угрозы вражеских дронов.

Об этом сообщили в 475-м отдельном штурмовом полку CODE 9.2.

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Спасенные военные — 25-летний Евгений «Изюм» и 24-летний Артем «Колобок» из 129-й бригады. Оба получили тяжелые ранения конечностей в пяти километрах от границы с РФ. Вывезти их землей из-за сложного рельефа, реки и вражеских FPV-дронов было невозможно, поэтому спасение воздухом оставалось единственным шансом.

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Операцию провели совместно с командой SkyFall — разработчиками дрона StarGate. А для прикрытия от врага при спасении привлекали тяжелые ударные беспилотники Vampire.

Во время одной из миссий дрон StarGate пролетел почти 30 километров до раненого и столько же назад уже с бойцом на борту. Враг полностью заглушил спутниковую связь, но благодаря ИИ-навигации и мастерству пилотов беспилотник успешно выполнил задание.

В подразделении планируется использовать этот опыт для подготовки новых экипажей и создания специализированной структуры.

«В дальнейшем мы планируем внести изменения в штатную структуру нашего полка и создать в составе медицинской роты отдельное отделение санитарной авиации. Оно будет специализироваться непосредственно на эвакуации раненых с поля боя воздушным транспортом», — подчеркнул командир 475 отдельного штурмового полка «CODE 9.2» Александр Настенко с позывным «Флинт».

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Напомним, в Украине создали дрон StarGate, который может вывозить тяжелораненых бойцов из самых опасных участков передовой. Беспилотник поднимает до 150 кг и его уже передали военным для тестирования на фронте.

Ранее 49-летний военный Константин Власенко, впервые в мировой истории эвакуированный с позиции гексакоптером, дал интервью ТСН.ua. Он рассказал о 10 месяцах на передовой, своих планах и о том, как несколько лет назад сам выпрашивал повестку в ТЦК.

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