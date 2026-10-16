ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
187
Время на прочтение
3 мин

В Украине создали дрон для эвакуации тяжелораненых бойцов: что он умеет

В Украине разработали дрон StarGate, который может изменить подход к эвакуации тяжелораненых бойцов из передовой.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
StarGate

StarGate / © AP

В Украине создали дрон StarGate, который может вывозить тяжелораненых бойцов из самых опасных участков передовой. Беспилотник поднимает до 150 кг и его уже передали военным для тестирования на фронте.

Об этом сообщает Associated Press.

Дрон StarGate — что известно о разработке

По данным издания, медицинский дрон StarGate разработала украинская компания SkyFall за последний год. Он имеет шесть пропеллеров и кабину с носилками, чтобы перевозить раненого бойца в бронежилете и со всем снаряжением.

Идею разработки подал командир 475-го штурмового полка (Код 9.2) с позывным Флинт. Он попросил SkyFall создать более безопасный вариант эвакуации бойцов из труднодоступных мест. По словам представителя SkyFall, идея разработки возникла прямо из окопов на фронте. Из-за рисков безопасности он общался с журналистами в балаклаве.

В некоторых секторах фронта зона поражения под постоянной угрозой со стороны артиллерии и вражеских дронов достигает 10-15 километров. Наземным роботизированным платформам нужно от двух до трех часов, чтобы преодолеть это расстояние через грязи, мины и воронки, а эвакуационные группы не всегда могут забрать раненого в тот же день.

Односторонний радиус действия StarGate составляет 15 км. Дрон двигается со скоростью 65 км/ч и может развивать до 105 км/ч, что позволяет сократить время транспортировки до нескольких минут. Подготовка аппарата к вылету занимает около 10 минут.

StarGate / © AP

StarGate / © AP

«Преодоление 10 километров в считанные минуты стало бы кардинальным изменением на передовой», — отметил военнослужащий подразделения «Код 9.2» с позывным «КВН».

Для защиты от глушения беспилотник работает через Starlink и собственный L-Link, а искусственный интеллект помогает ему лететь даже без GPS. При полной потере связи дрон самостоятельно прокладывает маршрут обратно.

Аппарат адаптирован для работы в дождь и снег, оснащен тепловизионными камерами для ночных миссий и способен продолжать полет даже в случае повреждения одного из кронштейнов. Во время испытаний дрон также продемонстрировал систему самозащиты, сбив атакующий сеткой FPV-беспилотник.

Украинский дрон StarGate / © АР

Украинский дрон StarGate / © АР

Компания SkyFall, ранее создавшая тяжелый дрон Vampire (известный как Баба Яга), FPV-дроны Shrike и воздушный перехватчик P1-SUN, оценивает стоимость одной системы StarGate по меньшей мере в 50 000 долларов США в зависимости от конфигурации. Производитель планирует выйти на объем до 1000 единиц в месяц до конца 2026 года.

StarGate будет проходить по меньшей мере месячное тестирование непосредственно в боевых условиях.

«Это совершенно новый метод эвакуации. Сейчас сложно подробно говорить о плюсах и минусах. Нам нужно больше с ним работать», — сказал командир КВН.

Украина разрабатывает собственное оружие — последние новости

Напомним, Украина впервые успешно применила в боевых условиях собственную баллистическую ракету FP-7, которую трудно перехватить. Несмотря на ограниченные производственные мощности, этот шаг ставит Украину в ряд с ведущими военными государствами мира.

Также 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении в бою новой отечественной тактической баллистической ракеты FP-7.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie