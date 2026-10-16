В Украине создали дрон для эвакуации тяжелораненых бойцов: что он умеет

StarGate / © AP

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В Украине создали дрон StarGate, который может вывозить тяжелораненых бойцов из самых опасных участков передовой. Беспилотник поднимает до 150 кг и его уже передали военным для тестирования на фронте.

Об этом сообщает Associated Press.

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Дрон StarGate — что известно о разработке

По данным издания, медицинский дрон StarGate разработала украинская компания SkyFall за последний год. Он имеет шесть пропеллеров и кабину с носилками, чтобы перевозить раненого бойца в бронежилете и со всем снаряжением.

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Идею разработки подал командир 475-го штурмового полка (Код 9.2) с позывным Флинт. Он попросил SkyFall создать более безопасный вариант эвакуации бойцов из труднодоступных мест. По словам представителя SkyFall, идея разработки возникла прямо из окопов на фронте. Из-за рисков безопасности он общался с журналистами в балаклаве.

В некоторых секторах фронта зона поражения под постоянной угрозой со стороны артиллерии и вражеских дронов достигает 10-15 километров. Наземным роботизированным платформам нужно от двух до трех часов, чтобы преодолеть это расстояние через грязи, мины и воронки, а эвакуационные группы не всегда могут забрать раненого в тот же день.

Односторонний радиус действия StarGate составляет 15 км. Дрон двигается со скоростью 65 км/ч и может развивать до 105 км/ч, что позволяет сократить время транспортировки до нескольких минут. Подготовка аппарата к вылету занимает около 10 минут.

StarGate / © AP

«Преодоление 10 километров в считанные минуты стало бы кардинальным изменением на передовой», — отметил военнослужащий подразделения «Код 9.2» с позывным «КВН».

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Для защиты от глушения беспилотник работает через Starlink и собственный L-Link, а искусственный интеллект помогает ему лететь даже без GPS. При полной потере связи дрон самостоятельно прокладывает маршрут обратно.

Аппарат адаптирован для работы в дождь и снег, оснащен тепловизионными камерами для ночных миссий и способен продолжать полет даже в случае повреждения одного из кронштейнов. Во время испытаний дрон также продемонстрировал систему самозащиты, сбив атакующий сеткой FPV-беспилотник.

Украинский дрон StarGate / © АР

Компания SkyFall, ранее создавшая тяжелый дрон Vampire (известный как Баба Яга), FPV-дроны Shrike и воздушный перехватчик P1-SUN, оценивает стоимость одной системы StarGate по меньшей мере в 50 000 долларов США в зависимости от конфигурации. Производитель планирует выйти на объем до 1000 единиц в месяц до конца 2026 года.

StarGate будет проходить по меньшей мере месячное тестирование непосредственно в боевых условиях.

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«Это совершенно новый метод эвакуации. Сейчас сложно подробно говорить о плюсах и минусах. Нам нужно больше с ним работать», — сказал командир КВН.

Украина разрабатывает собственное оружие — последние новости

Напомним, Украина впервые успешно применила в боевых условиях собственную баллистическую ракету FP-7, которую трудно перехватить. Несмотря на ограниченные производственные мощности, этот шаг ставит Украину в ряд с ведущими военными государствами мира.

Также 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении в бою новой отечественной тактической баллистической ракеты FP-7.

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