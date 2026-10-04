Украина готовит новое оружие против реактивных "Шахедов": Зеленский назвал ключевые средства

Атака российских дронов / © ТСН.ua

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские реактивные «Шахеды» самой большой проблемой для украинской противовоздушной обороны. По его словам, Украина развивает сразу несколько направлений для противодействия таким беспилотникам — от усиления авиации и обеспечения боеприпасами истребителей F-16 до производства дронов-перехватчиков, малых ракет и турельных систем.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 4 октября.

Реклама

По словам президента, эффективность противовоздушной обороны Украины против обычных «Шахедов» в настоящее время составляет от 85% до 92% в зависимости от характера и комбинированности российской атаки.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что это значительно лучший результат, чем в начале полномасштабной войны. Он также отметил развитие украинской военной технологической инфраструктуры, которая, по его оценке, способна быстро реагировать на новые угрозы.

В то же время президент признал, что появление реактивных версий российских дронов значительно усложнило задачу ПВО.

F-16 и боеприпасы для борьбы с реактивными дронами

Зеленский пояснил, что одним из главных ответов Украины на новую угрозу должно стать усиление потенциала боевой авиации. В настоящее время, по его словам, именно украинская авиация обеспечивает около 50–60% сбитых реактивных «Шахедов».

Особую роль президент отвёл истребителям F-16, которые, по его словам, «очень сильно помогают». Эффективным средством против таких целей он назвал 20-мм боеприпасы для истребителей.

Реклама

Украина работает над тем, чтобы обеспечить потребность примерно в 5–6 тысячах таких боеприпасов в сутки. Зеленский признал, что это сложная задача, но отметил, что работа в этом направлении продолжается при поддержке партнеров.

В частности, Украина рассчитывает на помощь Германии, а также планирует обсудить вопрос об увеличении поставок боеприпасов с Польшей и Францией. По словам президента, к этой инициативе также присоединятся Норвегия и Финляндия.

Украина наращивает производство дронов-перехватчиков

Вторым ключевым направлением Зеленский назвал дроны-перехватчики. По его словам, положительные результаты продемонстрировали украинские «Барсы», которые в настоящее время показывают самый высокий показатель сбитых целей среди подобных систем.

Эффективность дронов-перехватчиков в настоящее время составляет около 30%, но этот показатель, по словам президента, растет. Украина также развивает другие проекты, чтобы увеличить количество таких средств и создать конкуренцию между производителями.

Реклама

Зеленский сообщил, что Украина получит от Германии финансирование на производство 2 тысяч «Барсов». Он подчеркнул, что это должно существенно усилить возможности защиты от российских воздушных атак.

Ставку делают также на малые ракеты

Еще одним элементом защиты от реактивных «Шахедов» президент назвал программу малых ракет. По его словам, Украина разрабатывает несколько типов таких средств, а первые результаты их применения ожидаются уже во второй половине октября.

Зеленский отметил, что пока эти ракеты ещё не применяются массово. В то же время в случае успешных испытаний Украина сможет быстро приступить к производству необходимого количества таких средств.

Отдельно президент упомянул о разработке турельных систем, которые планируется устанавливать на различных объектах для усиления их защиты от воздушных атак.

Напомним, что российские войска начали испытывать во время ударов по Одесской области новую модификацию дронов-камикадзе с реактивными двигателями, способных развивать скорость до 800 км/ч.

Новости партнеров