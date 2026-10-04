Приговор убийце Фарион, "прилеты" по мостам в Киеве и ужас в Харькове — Украина в фото за неделю

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше. 27 сентября 2026 года. В результате вражеского удара по Суммах погибли два человека. Это пожилая женщина и 16-летняя девушка. 28 сентября днем Россия непрерывно атаковала Киев реактивными беспилотниками. Дрон попал в здание Национальной академии наук в центре столицы, впоследствии — в здание больницы «Добробут» в Голосеевском районе. Под атакой повторно находился фармацевтический завод «Дарница». 28 сентября 2026. В Харькове завершили поисково-спасательные работы в Салтовском районе, где в результате российской атаки повреждена многоэтажка. Количество пострадавших возросло до 35 человек. 29 сентября 2026. Украина сыграла вничью с Грузией во втором туре Лиги наций по футболу. В ночь на 30 сентября в Киевской области под обстрелами оказались жилые массивы и объекты критической инфраструктуры сразу в нескольких районах. Обстрел реактивными дронами и баллистическими ракетами привел к жертвам и разрушениям. 30 сентября 2026 года. Российские войска ночью атаковали Киев и Киевскую область ракетами и беспилотниками. В столице погибли три человека, еще семеро пострадали. 1 октября 2026 года. В Киеве во время утренней атаки РФ дрон попал в здание школы в Соломенском районе. Дети и работники были в укрытии, пострадавших нет. 1 октября 2026 года. 20-летний Вячеслав Зинченко, обвиненный в убийстве языковеда и экс-депутатки Ирины Фарион, услышал приговор. Шевченковский суд Львова признал его вину в совершенном преступлении и приговорил к пожизненному заключению. 2 октября 2026 года. Россияне ударили по Южному мосту. Это уже не первая атака за последние дни. 2 октября 2026 года. Войска РФ в очередной раз направили на Николаев беспилотные летательные аппараты. В результате дневной атаки по городу возникли пожары на территории станции технического обслуживания площадью 100 кв. м и ресторанно-гостиничного комплекса на площади 150 кв. м. 2 октября 2026 года. В Харькове 2 женщины погибли, 36 человек, в том числе 3 детей, пострадали в результате авиаудара российских оккупантов КАБами. 2 октября 2026. Харьков — мужчина плачет, узнав о смерти своей бабушки в результате атаки РФ. 3 октября 2026. Киев — атаки россиян продолжаются круглосуточно.