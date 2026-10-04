Приговор убийце Фарион, "прилеты" по мостам в Киеве и ужас в Харькове — Украина в фото за неделю

2 октября 2026 года. Войска РФ в очередной раз направили на Николаев беспилотные летательные аппараты. В результате дневной атаки по городу возникли пожары на территории станции технического обслуживания площадью 100 кв. м и ресторанно-гостиничного комплекса на площади 150 кв. м.