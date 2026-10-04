Россияне с утра ударили по областному центру новые детали и фото (обновлено)

В Днепре раздавались взрывы / © Getty Images

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Сегодня, 4 октября, оккупанты ударили по центру Днепра.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

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«Враг нанес удар по центру Днепра. Вспыхнул пожар. Россияне атаковали помещение компании связи. На месте работают все экстренные службы», — коротко отметил он.

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На месте атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали последствия утренней атаки. В частности, в Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу частного жилого дома. Также в этом районе обломки упали на открытой территории у дороги.

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