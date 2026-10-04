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- Украина
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Россияне с утра ударили по областному центру новые детали и фото (обновлено)
В Днепре прогремели взрывы на фоне объявленной тревоги. Россияне атаковали помещение компании связи.
Сегодня, 4 октября, оккупанты ударили по центру Днепра.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
«Враг нанес удар по центру Днепра. Вспыхнул пожар. Россияне атаковали помещение компании связи. На месте работают все экстренные службы», — коротко отметил он.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали последствия утренней атаки. В частности, в Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу частного жилого дома. Также в этом районе обломки упали на открытой территории у дороги.
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