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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2023
Время на прочтение
1 мин

Россияне с утра ударили по областному центру новые детали и фото (обновлено)

В Днепре прогремели взрывы на фоне объявленной тревоги. Россияне атаковали помещение компании связи.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Днепре раздавались взрывы

В Днепре раздавались взрывы / © Getty Images

Сегодня, 4 октября, оккупанты ударили по центру Днепра.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

«Враг нанес удар по центру Днепра. Вспыхнул пожар. Россияне атаковали помещение компании связи. На месте работают все экстренные службы», — коротко отметил он.

На месте атаки

На месте атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали последствия утренней атаки. В частности, в Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу частного жилого дома. Также в этом районе обломки упали на открытой территории у дороги.

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