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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1774
Время на прочтение
1 мин

Удар по Киеву и ситуация на границах: главные новости ночи 4 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Граница

Граница

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 октября 2026 года:

  • ЕС ответил на угрозы России дипломатам в Киеве: что будет с представительством Читать далее –>

  • Россия может беречь баллистические ракеты на зиму: аналитик объяснил, чего ждать Читать далее –>

  • В Киеве обломки вызвали пожар в Деснянском районе Читать далее –>

  • Несмотря на усиление обстрелов, украинцы массово не выезжают: что показало движение на границе Читать далее –>

  • Российский пропагандист испугал россиян "свыше 400 дронов ВСУ": Москва уже сообщает об атаке Читать далее –>

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