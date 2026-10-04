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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Сердце может "помолодеть" после пересадки: что обнаружили ученые

Исследователи обнаружили, что биологический возраст пересаженного сердца может изменяться в зависимости от возраста организма реципиента - более старые органы в младших телах демонстрировали признаки "омоложения".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сердце

Сердце / © pexels.com

Возраст донорского сердца после трансплантации может оказаться не столь неизменным, как считалось ранее. Новое исследование показало, что орган способен отчасти "подстраиваться" под биологический возраст нового организма.

Об этом говорится в исследовании под руководством молекулярного биолога Джесси Погоника из Гарвардской медицинской школы. Работу обнародовали как препринт на bioRxiv – она еще не прошла рецензирование.

Сначала учёные провели эксперименты на мышах. Они пересаживали сердца между молодыми и старыми животными, а через четыре-шесть месяцев анализировали изменения метилирования ДНК – одного из показателей, используемых для оценки биологического возраста.

Результаты показали: старые сердца в молодых мышах демонстрировали признаки омоложения. В то же время, молодые сердца, пересаженные старшим животным, биологически старели быстрее.

Что обнаружили у людей

Исследователи также проанализировали архивные образцы тканей сердца 11 человек, перенесших трансплантацию. Возраст доноров и реципиентов в некоторых случаях существенно отличался.

Анализ показал подобную тенденцию: биологический возраст пересаженного сердца больше соответствовал возрасту реципиента, чем возрасту человека, от которого орган получил.

Ученые также изучили данные о работе сердец сотен реципиентов примерно через год после трансплантации. Некоторые показатели структуры и функции органа также сильнее коррелировали с возрастом реципиента.

Почему это может быть важно

Если результаты подтвердятся в более крупных исследованиях, они могут повлиять на подходы к отбору донорских органов. В частности, старший календарный возраст сердца может не всегда означать, что это будет худшим вариантом для младшего реципиента.

Впрочем, делать окончательные выводы пока рано. Исследование еще не прошло рецензирование, а человеческая выборка составляла всего 11 пациентов. Кроме того, ученые пока не установили, означает ли биологическое "омоложение" лучшие долгосрочные результаты для реципиентов.

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