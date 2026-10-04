ЕС ответил на угрозы России дипломатам в Киеве: что будет с представительством

Европейский союз / © Associated Press

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Европейский Союз не планирует сворачивать свое присутствие в Киеве после новых угроз России иностранным дипломатам.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Кристиан Виганд, сообщает РБК-Украина . По его словам, статус представительства ЕС в Киеве остается без изменений.

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Виганд назвал заявления Москвы очередной попыткой запугать европейские страны и вынудить их сократить помощь Украине. Он подчеркнул, что ЕС, напротив, намерен продолжать поддержку и усиливать давление на Россию.

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"Россия не впервые прибегает к таким угрозам", — заявил спикер Еврокомиссии, добавив, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину и будет реагировать на действия Москвы.

В Еврокомиссии также напомнили о продолжении оборонной поддержки Украины. По данным РБК-Украина, утверждены планы оборонных закупок на 28,3 млрд. евро, еще 6,6 млрд. евро предусмотрено непосредственно на военную помощь.

Ранее МИД России заявил, что российская армия продолжит так называемые " массированные удары возмездия ", а иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий, посоветовал не находиться в Украине.

Москва также переложила ответственность за возможные последствия для самих иностранцев, если они проигнорируют это предупреждение.

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В то же время в МИД Украины ранее заявляли, что не получали от иностранных дипломатических миссий уведомлений о намерении покинуть Киев.

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