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ЕС ответил на угрозы России дипломатам в Киеве: что будет с представительством
Евросоюз заявил, что после угроз России в адрес иностранных дипломатов не будет менять статус своего представительства в Киеве и продолжит поддержку Украины.
Европейский Союз не планирует сворачивать свое присутствие в Киеве после новых угроз России иностранным дипломатам.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Кристиан Виганд, сообщает РБК-Украина . По его словам, статус представительства ЕС в Киеве остается без изменений.
Виганд назвал заявления Москвы очередной попыткой запугать европейские страны и вынудить их сократить помощь Украине. Он подчеркнул, что ЕС, напротив, намерен продолжать поддержку и усиливать давление на Россию.
"Россия не впервые прибегает к таким угрозам", — заявил спикер Еврокомиссии, добавив, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину и будет реагировать на действия Москвы.
В Еврокомиссии также напомнили о продолжении оборонной поддержки Украины. По данным РБК-Украина, утверждены планы оборонных закупок на 28,3 млрд. евро, еще 6,6 млрд. евро предусмотрено непосредственно на военную помощь.
Ранее МИД России заявил, что российская армия продолжит так называемые " массированные удары возмездия ", а иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий, посоветовал не находиться в Украине.
Москва также переложила ответственность за возможные последствия для самих иностранцев, если они проигнорируют это предупреждение.
В то же время в МИД Украины ранее заявляли, что не получали от иностранных дипломатических миссий уведомлений о намерении покинуть Киев.