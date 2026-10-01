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Венгрия может разблокировать путь Украины в ЕС: Сибига раскрыл детали
Украина пытается разблокировать дальнейшее движение в Европейский союз на фоне переговоров с Венгрией.
Украина продолжает переговоры с Венгрией, чтобы разблокировать свое движение в ЕС. Для этого в Верховной Раде готовят изменения в законодательство о нацменьшинствах и образовании, которые будут касаться всех меньшинств в стране.
Об этом в ходе общения с журналистами сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Глава МИД отметил хорошую дипломатическую динамику в отношениях с Будапештом и отметил успешное проведение очередного раунда двусторонних консультаций.
«Мы находимся в контакте. Она играет конструктивную роль. Я ценю наше взаимодействие», — отметил Сибига, комментируя сотрудничество с дипломатической представительницей Венгрии Анитой Орбан.
По словам министра, после встречи в Нью-Йорке Венгрия заявила, что может рассмотреть свое участие в Карпатской инициативе. Несмотря на споры в соцсети X (Twitter) с участием премьера Виктора Орбана, страны смогли наладить конструктивный диалог.
«Поэтому здесь динамика хорошая, дипломатическая. И надеемся, мы добьемся результата, чтобы разблокировать наше дальнейшее движение в Европейский Союз», — подчеркнул глава МИД.
Кроме того, Сибига сообщил о подготовке важных законодательных инициатив. В Украине уже разработали проект закона о национальных меньшинствах, который будет регулировать в частности вопросы образования.
Ожидается, что он будет рассмотрен на специальной сессии Верховной Рады вместе с массивом евроинтеграционных законов. Обновленные нормы будут касаться всех нацменьшинств, проживающих на территории Украины.
Скандал между Украиной и Венгрией — последние новости
Напомним, на первом после летнего перерыва заседании рабочей группы Совета ЕС представители Венгрии снова отказались утвердить результаты скрининга двух переговорных кластеров для Украины.
Также Венгрия отказалась от участия в новом региональном формате «Карпатская восьмерка» (С8), инициированном президентом Владимиром Зеленским.
Петер Мадяр ответил на критику украинского МИД по поводу «Карпатской восьмерки», объяснив позицию Будапешта неожиданной аналогией с сельским футболом.
Все же впоследствии глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что возникшие недоразумения между Венгрией и Украиной в последние дни, в частности относительно «Карпатской восьмерки» (C8), решены.