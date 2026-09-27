В Петера Мадьяра бросили яйцом во время речи: что произошло с нападающим

В Петера Мадьяра швырнули яйцом / © Associated Press

Реклама

Во время рабочей поездки в Сольнок премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр стал объектом очередной провокации: в него попытались попасть яйцом. Впрочем, нападавший оказался не слишком точным — яйцо до своей цели так и не долетело.

Об этом сообщает венгерское издание HVG.

Реклама

Премьера Венгрии снова атаковали: в него швырнули яйцом

На инцидент политик отреагировал с трибуны. Он призвал провокаторов воздержаться от действий, которые могут повредить окружению, поскольку среди присутствующих на мероприятии было немало детей и людей старшего возраста.

Реклама

«Если хотите облить меня — спокойно приходите сюда, никаких проблем. Но гражданских, детей и пожилых людей ничем не обливайте», — сказал Петер Мадьяр.

Впоследствии политик с юмором прокомментировал неудачную попытку нападения и, иронически ответив на действия злоумышленника, заявил, что яйца — достаточно недешевые.

Также он добавил, что нападающий оказался не слишком ловким, ведь не попал.

Мужчину, бросившего яйцо, почти сразу задержала полиция. Его силой скрутили и положили на землю из-за сопротивления при задержании.

Реклама

Позже, отвечая на вопросы журналистов о мотивах своего поступка, задержанный лишь с упреком сказал, что сожалеет, что не попал Мадьяру в голову.

В своем Facebook политик опубликовал кадры инцидента и поделился мыслями о действиях нападающих. По его словам, он вполне понимает разочарование сторонников «Фидес», ведь для многих из них стало очевидным: предыдущее правительство долгое время говорило им неправду и просто бросило на произвол судьбы.

В то же время политик обратился к венграм с призывом воздержаться от подобных действий, не использовать продукты зря и относиться с уважением как к своим соотечественникам, так и к родной стране.

«Яйцо — это вкусная еда. Предлагаю, если остатки „Фидес“ уже решили бросать в людей, пусть сначала потренируются с маленьким мячиком. Сегодняшний результат — два к нулю».

Реклама

Как еще недавно унизили Петера Мадьяра

Напомним, в Венгрии на Праздник урожая в Сексарде произошел инцидент с участием политика Петера Мадьяра — его облили вином. Курьезный случай произошел после поездки политика в город Печ, куда его пригласили местные жители.

Мадьяр опубликовал видео события в соцсетях и призвал его распространять. На кадрах видно, как мужчина делает глоток из бокала и с близкого расстояния выливает оставшуюся жидкость в сторону политика. Нападающего немедленно вывел с места происшествия охранник, а Мадьяр продолжил общаться и фотографироваться с людьми.

Политик эмоционально отреагировал на событие, назвав нападающего бывшим приверженцем Орбана, напившимся до состояния обманчивой храбрости. По словам Мадьяра, мужчине не хватило смелости подойти поближе, а чудесное вино пропало зря.

Это уже не первый подобный случай по отношению к политику. Ранее у Западного вокзала, когда он направлялся на общий брифинг с Давидом Витези, в него плюнули. Тогда Мадьяр воспринял ситуацию спокойно и заявил, что не считает Венгрию опасной страной.

Новости партнеров

Новости партнеров