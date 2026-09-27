Где нельзя сажать малину, потому что она не приживется: 5 худших мест на приусадебном участке

Где лучше сажать малину

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Малина кажется неприхотливой культурой, но даже качественный саженец может плохо расти, если выбрать для него неудачное место. Кустам нужны достаточно солнца, влага без застоя воды и плодородная почва. Если нарушить эти условия, малина может медленно развиваться, болеть и давать маленькие ягоды. Поэтому перед посадкой следует знать не только где лучше сажать малину, но и каких участков в саду нужно избегать.

В глубокой тени под деревьями

Одно из худших мест для малины — участок, куда почти не попадает солнечный свет. Особенно нежелательно сажать кусты непосредственно под густыми кронами больших деревьев.

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Из-за нехватки света побеги вытягиваются, куст слабеет, а урожайность снижается. К тому же деревья забирают из почвы значительную часть влаги и питательных веществ.

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Для посадки малины на участке лучше выбирать хорошо освещенное место, где растение будет получать достаточно солнца в течение дня.

В низине, где скапливается вода

Малина любит влажную почву, но не переносит постоянного переувлажнения. Если после дождя вода долго стоит на участке, корни могут страдать от нехватки воздуха и загнивать. Именно поэтому низины, заболоченные места и участки с высоким уровнем грунтовых вод неудачное место для малины.

Если другого участка нет, проблему иногда решают посадкой на приподнятые грядки или гребни. Но сажать кусты прямо на месте, где регулярно застаивается вода, не стоит.

Там, где постоянно гуляет сильный ветер

Открытое пространство без всякой защиты также не самый лучший вариант. Сильные порывы ветра могут ломать побеги, пересушивать почву и создавать дополнительную нагрузку на кусты. Особенно это важно для молодых саженцев малины, еще не успевших хорошо укорениться.

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Оптимально размещать малинник в защищенном от сильных ветров месте, например у забора. В то же время, не стоит сажать кусты вплотную к сплошному забору — между ними должно оставаться достаточно пространства для циркуляции воздуха.

На истощенной или тяжелой почве

Еще одна причина, почему малина не приживается, — неподходящая почва. На очень тяжелой глинистой земле корни могут страдать от недостатка воздуха, а на слишком бедной почве растению не хватит питательных веществ для активного роста.

Перед посадкой землю желательно подготовить: очистить от сорняков, разрыхлить и при необходимости улучшить ее структуру органическими удобрениями.

Важно также не сажать малину на месте, где почва истощена многолетними культурами и давно не получала органических веществ.

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После некоторых ягодных культур

Не стоит бездумно переносить малинник на участок, где недавно росли другие культуры, имеющие общие болезни и вредителей. Особо нежелательным предшественником может быть старая малина: в почве и растительных остатках могут оставаться возбудители заболеваний и вредители.

Также перед посадкой малины нужно тщательно убрать корни и остатки старых растений.

Где лучше сажать малину

Лучше выбрать для малинника чистый, солнечный участок с плодородной, хорошо дренированной почвой. Правильное место имеет не меньшее значение, чем качественный саженец: если обеспечить кустам достаточно света, влаги, воздуха и питательных веществ, они скорее приживутся и смогут каждый год давать обильный урожай вкусных ягод.

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