Какому знаку Зодиака повезет 28 сентября

Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 сентября?

День, когда нам катастрофически не хватает энергии, вследствие чего мы можем стать безвольными и апатичными, что не самым лучшим образом скажется на нашей трудоспособности, да и на оптимизме, в той или иной степени присущем каждому из нас. Под ударом также оказывается наша индивидуальность, которую довольно сложно сохранить в сложившихся обстоятельствах.

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В результате, став – хотя бы на время – совсем не тем, кем мы обычно являемся, и, как следствие, поступить совсем не так, как планировали изначально. Промах, который мы совершим в результате, вызовет цепную реакцию – целый ряд связанных друг с другом ошибок, исправлять которые придется очень долго.

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Весы

Весы могут ставить перед собой любую профессиональную цель с последующей финансовой прибылью – приступив к ее воплощению в жизнь сегодня, они могут достичь ее в самое ближайшее время. Но у звезд есть одно очень важное условие: продвижение к ней должно быть поступательным и методичным.

Нежелательно ни торопиться, забегая вперед и делая то, до чего время пока еще не пришло, ни тормозить, отказываясь от активных действий и решительных шагов в то время, когда для них наступит время.

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