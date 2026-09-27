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Какому знаку Зодиака повезет 28 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 сентября?
День, когда нам катастрофически не хватает энергии, вследствие чего мы можем стать безвольными и апатичными, что не самым лучшим образом скажется на нашей трудоспособности, да и на оптимизме, в той или иной степени присущем каждому из нас. Под ударом также оказывается наша индивидуальность, которую довольно сложно сохранить в сложившихся обстоятельствах.
В результате, став – хотя бы на время – совсем не тем, кем мы обычно являемся, и, как следствие, поступить совсем не так, как планировали изначально. Промах, который мы совершим в результате, вызовет цепную реакцию – целый ряд связанных друг с другом ошибок, исправлять которые придется очень долго.
Весы
Весы могут ставить перед собой любую профессиональную цель с последующей финансовой прибылью – приступив к ее воплощению в жизнь сегодня, они могут достичь ее в самое ближайшее время. Но у звезд есть одно очень важное условие: продвижение к ней должно быть поступательным и методичным.
Нежелательно ни торопиться, забегая вперед и делая то, до чего время пока еще не пришло, ни тормозить, отказываясь от активных действий и решительных шагов в то время, когда для них наступит время.
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