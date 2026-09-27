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Якому знаку зодіаку пощастить 28 вересня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 28 вересня?
День, коли нам катастрофічно бракує енергії, внаслідок чого ми можемо стати безвольними й апатичними, що не найкращим чином позначиться на нашій працездатності, та й на оптимізмі, який тією чи іншою мірою притаманний кожному з нас. Під ударом також опиняється наша індивідуальність, яку досить складно зберегти за таких обставин.
Як результат, ми стаємо — хоча б на деякий час — зовсім не тими, ким зазвичай є і, як наслідок, вчиняємо зовсім не так, як планували спочатку. Прорахунок, якого ми зрештою припустимося, викличе ланцюгову реакцію — цілу низку пов’язаних між собою помилок, виправляти які доведеться дуже довго.
Терези
Терези можуть ставити перед собою будь-яку професійну мету, яка в подальшому принесе фінансовий прибуток — розпочавши її втілення в життя сьогодні, вони зможуть досягти її вже найближчим часом. Але зірки мають одну дуже важливу умову: рух до неї має бути послідовним і методичним.
Не варто ні поспішати, випереджаючи події та роблячи те, час для чого ще не настав, ні гальмувати, відмовляючись від активних дій і рішучих кроків тоді, коли для них настане час.
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