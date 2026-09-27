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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

У білій спідниці з пір’ям і напіврозстебнутій сорочці: Селін Діон зачарувала Париж

Канадська співачка перетворила черговий вихід із паризького готелю на справжнє модне дефіле.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селін Діон

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон знову потрапила до об’єктивів папараці у Парижі. Біля готелю на неї чекали шанувальники, яких зірка привітала усмішкою та повітряними поцілунками.

Знаменитість зачарувала своїм новим ефектним аутфітом. Вона була одягнена у вільну білу сорочку з підкоченими рукавами та з розстебнутими верхніми ґудзиками, у якій блиснула чорною білизною.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

Сорочку Діон поєднала з асиметричною атласною спідницею від Dior, прикрашеною контрастним чорним і білим страусиним пір’ям.

Образ вона доповнила чорними гостроносими слінгбеками на високих шпильках, чорним клатчем і чорними сонцезахисними окулярами. Також на ній були золоті сережки-кільця, каблучка і годинник з чорним лакованим ремінцем.

Волосся Селін гладко зачесала і зібрала у низький пучок, а також зробила природний макіяж.

Нагадаємо, Селін Діон вийшла в світ у чорній сукні з пікантним вирізом від Balenciaga.

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