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- Шоу-бізнес
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У білій спідниці з пір’ям і напіврозстебнутій сорочці: Селін Діон зачарувала Париж
Канадська співачка перетворила черговий вихід із паризького готелю на справжнє модне дефіле.
Селін Діон знову потрапила до об’єктивів папараці у Парижі. Біля готелю на неї чекали шанувальники, яких зірка привітала усмішкою та повітряними поцілунками.
Знаменитість зачарувала своїм новим ефектним аутфітом. Вона була одягнена у вільну білу сорочку з підкоченими рукавами та з розстебнутими верхніми ґудзиками, у якій блиснула чорною білизною.
Сорочку Діон поєднала з асиметричною атласною спідницею від Dior, прикрашеною контрастним чорним і білим страусиним пір’ям.
Образ вона доповнила чорними гостроносими слінгбеками на високих шпильках, чорним клатчем і чорними сонцезахисними окулярами. Також на ній були золоті сережки-кільця, каблучка і годинник з чорним лакованим ремінцем.
Волосся Селін гладко зачесала і зібрала у низький пучок, а також зробила природний макіяж.
Нагадаємо, Селін Діон вийшла в світ у чорній сукні з пікантним вирізом від Balenciaga.