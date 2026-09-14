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- Шоу-бізнес
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Підкорила Париж: Селін Діон вийшла на сцену в сукні Dior і з приголомшливим діамантом на шиї
Селін Діон відкрила довгоочікувану серію паризьких концертів на арені Paris La Défense Arena у Нантері. Це був її перший концерт за шість років.
Для цієї події співачка обрала унікальну прикрасу французького ювелірного бренду Boucheron з колекції Histoire de Style. Центральний мотив прикраси натхненний впізнаваною восьмикутною формою паризької площі Place Vendôme.
Назва прикраси The Address і в її центрі розташований бездоганний смарагдово-огранений діамант вагою цілих 10,01 карата, рідкісної чистоти та найвищого рівня блиску. Геометричне кольє виготовлене з монохромного білого золота, низки сяйливих діамантів огранювання «багет» та деталей із глибокого чорного лаку.
Створення цієї прикраси стало справжнім інженерним та мистецьким подвигом для бренду Boucheron, адже майстрам знадобилося понад 1100 робочих годин на його виготовлення. Кольє складається з низки шарнірних елементів, а центральний елемент із величезним діамантом можна від’єднати та носити окремо як каблучку.
Однак не тільки прикраса на шиї зірки привертала увагу, а й її вишукана сукня. Головним образом вечора стала драматична чорна сукня від Dior, створена спеціально для Селін дизайнером Джонатаном Андерсоном. Модель із відкритим верхом без бретелей та багатоярусною спідницею складалася з численних шарів плісованої тканини, формуючи силует, схожий на пелюстки. Сукня була відсиланням до знаменитої сукні Francis Poulenc від Christian Dior з колекції от-кутюр сезону весна-літо 1950 року.
Протягом концерту Діон також віддала шану іншим паризьким брендам, зокрема з’явилася у спеціально створеному для неї шкіряному корсеті від Alaïa та довгій оксамитовій спідниці, а також у скульптурному образі Schiaparelli, натхненному жакетом Ельзи Скіапареллі кінця 1930-х років.
Ще одну зміну образу склали сукня з вирізами та накидка ніжно-рожевого відтінку, розшиті рваною органзою, — творіння Сари Бертон для Givenchy.
А згодом співачка постала у блискучій чорній сукні з високими вирізами французького дизайнера Хайдера Акерманна, створеній для американського бренду Tom Ford.