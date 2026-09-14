Підкорила Париж: Селін Діон вийшла на сцену в сукні Dior і з приголомшливим діамантом на шиї

Селін Діон / © Associated Press

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Для цієї події співачка обрала унікальну прикрасу французького ювелірного бренду Boucheron з колекції Histoire de Style. Центральний мотив прикраси натхненний впізнаваною восьмикутною формою паризької площі Place Vendôme.

Назва прикраси The Address і в її центрі розташований бездоганний смарагдово-огранений діамант вагою цілих 10,01 карата, рідкісної чистоти та найвищого рівня блиску. Геометричне кольє виготовлене з монохромного білого золота, низки сяйливих діамантів огранювання «багет» та деталей із глибокого чорного лаку.

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Селін Діон / © Associated Press

Створення цієї прикраси стало справжнім інженерним та мистецьким подвигом для бренду Boucheron, адже майстрам знадобилося понад 1100 робочих годин на його виготовлення. Кольє складається з низки шарнірних елементів, а центральний елемент із величезним діамантом можна від’єднати та носити окремо як каблучку.

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Селін Діон / © Associated Press

Однак не тільки прикраса на шиї зірки привертала увагу, а й її вишукана сукня. Головним образом вечора стала драматична чорна сукня від Dior, створена спеціально для Селін дизайнером Джонатаном Андерсоном. Модель із відкритим верхом без бретелей та багатоярусною спідницею складалася з численних шарів плісованої тканини, формуючи силует, схожий на пелюстки. Сукня була відсиланням до знаменитої сукні Francis Poulenc від Christian Dior з колекції от-кутюр сезону весна-літо 1950 року.

Селін Діон / © Associated Press

Протягом концерту Діон також віддала шану іншим паризьким брендам, зокрема з’явилася у спеціально створеному для неї шкіряному корсеті від Alaïa та довгій оксамитовій спідниці, а також у скульптурному образі Schiaparelli, натхненному жакетом Ельзи Скіапареллі кінця 1930-х років.

Ще одну зміну образу склали сукня з вирізами та накидка ніжно-рожевого відтінку, розшиті рваною органзою, — творіння Сари Бертон для Givenchy.

А згодом співачка постала у блискучій чорній сукні з високими вирізами французького дизайнера Хайдера Акерманна, створеній для американського бренду Tom Ford.

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