Як легко почистити сковорідку від багаторічного нагару: простий лайфгак

як почистити сковорідку

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Товстий шар нагару на сковорідці з часом перетворюється на справжню проблему. Старий жир накопичується на дні та стінках, а після багаторазового нагрівання настільки міцно тримається на поверхні, що звичайне миття вже майже не дає результату.

Навіть дуже забруднену сковорідку не обов’язково годинами відтирати жорсткою губкою. Є простий спосіб спочатку розм’якшити багаторічні відкладення, після чого вони відділяються від поверхні набагато легше. Розповідаємо, як це зробити в домашніх умовах за допомогою таблетки для посудомийної машини.

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Як очистити стару сковорідку таблеткою для посудомийної машини

Спочатку одну таблетку для посудомийної машини потрібно подрібнити до стану порошку. Робити це зручніше, не виймаючи її з упаковки, якщо тип пакування це дозволяє.

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Отриманий порошок необхідно висипати в невелику миску, залити окропом і ретельно перемішати до розчинення. Гаряча вода тут має значення, у ній подрібнена таблетка розчиниться набагато швидше, ніж у холодній або ледь теплій.

Далі потрібно взяти велику жаростійку ємність, яку можна поставити на плиту. Її розмір має бути таким, щоб сковорідка повністю помістилася всередину.

Сковорідку кладуть у ємність і наливають гарячу воду так, щоб вона повністю покривала посуд. Після цього додають заздалегідь приготовлений розчин із таблетки.

Якщо наповнена водою ємність буде занадто важкою, можна зробити навпаки, спочатку поставити її на плиту, потім покласти всередину сковорідку, залити гарячою водою та додати розчин.

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Скільки потрібно кип’ятити сковорідку

Воду разом зі сковорідкою необхідно довести до кипіння. Після закипання її залишають приблизно на 20 хвилин.

Точний час залежить від стану посуду. Що товстіший і старіший шар жиру та нагару, то більше часу може знадобитися для його розм’якшення.

Під дією гарячого розчину старі відкладення поступово втрачають міцне зчеплення з поверхнею. Саме тому після кип’ятіння їх набагато легше видалити.

Якщо сковорідка дуже брудна й однієї таблетки виявилося недостатньо, можна використати ще одну. Для особливо товстого шару старого нагару потрібно використовувати 2-3 таблетки.

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При цьому таблетки краще попередньо подрібнювати. Ціла таблетка також розчиниться у воді, однак процес триватиме значно довше.

Що робити з нагаром після кип’ятіння

Приблизно через 20 хвилин можна перевірити, наскільки добре розм’якшилися забруднення. Старий нагар має почати значно легше відділятися від поверхні.

Розм’якшений шар обережно знімають відповідним скребком. Якщо частина забруднень усе ще тримається міцно, сковорідку можна повернути в розчин і прокип’ятити ще приблизно 10 хвилин.

Після повторного нагрівання залишки темного нальоту мають видалятися ще легше. Таким способом можна очистити не тільки зовнішні стінки, а й внутрішню частину сковорідки, якщо її матеріал допускає таку обробку.

Після основного очищення посуд потрібно вимити жорсткою губкою із звичайним засобом для миття посуду, а потім дуже ретельно промити великою кількістю проточної води.

Чому таблетка для посудомийної машини допомагає

Ефект пояснюється складом такого засобу. Таблетки для посудомийних машин можуть містити лужні компоненти та інші речовини, призначені для боротьби з жиром і залишками їжі.

У поєднанні з високою температурою вони допомагають розм’якшувати старі жирові відкладення. Завдяки цьому товстий шар нагару вже не потрібно з усієї сили відтирати губкою — після обробки значна його частина відділяється набагато легше.

Важливо: метод підходить не для всіх сковорідок

Перед таким очищенням обов’язково потрібно врахувати матеріал, з якого виготовлений посуд.

Не варто застосовувати цей метод до сковорідок з антипригарним покриттям. Висока температура, тривале кип’ятіння та мийний засіб можуть пошкодити робочу поверхню.

Обережність необхідна й з алюмінієвим посудом. Лужні компоненти можуть вступати в реакцію з алюмінієм, через що поверхня здатна потемніти або змінити свій вигляд.

Так само не слід механічно зішкрібати забруднення ножем із делікатних поверхонь: гостре лезо може залишити подряпини або пошкодити покриття. Безпечніше використовувати інструмент, який підходить для конкретного матеріалу сковорідки.

Працювати потрібно в захисних рукавичках, оскільки концентрований розчин засобу для посудомийної машини може подразнювати шкіру. Також варто забезпечити хороше провітрювання приміщення та дотримуватися інструкцій виробника засобу.

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