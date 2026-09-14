"Ми порозумілися": Віктор Жданов після розриву з дружиною-акторкою висловився про їхні стосунки зараз

Віктор Жданов / © ft.org.ua

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Зірка «Спіймати Кайдаша» Віктор Жданов, який раніше розповідав про майно в Донецьку, розкрив подробиці особистого життя після розставання з дружиною, акторкою Оленою Хохлаткіною.

Як відомо, пара вирішила роз’їхатися ще 2022 року. Проте тоді вони заявляли, що офіційно не розлучалися. Дотепер вони хоч і у статусі подружжя, проте фактично кожен будує своє життя окремо.

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За словами Жданова, зараз ситуація не змінилася. Проте все ж додає, що перебуває з колишньою дружиною у гарних стосунках. Зокрема, вони часто перетинаються як на роботі, так і у житті. До того ж актор доволі тепло продовжує відгукуватися про Олену і не цурається визнавати свій непростий характер.

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Віктор Жданов і Олена Хохлаткіна з донькою

«Вона чудова жінка, мама. Те, ким я є зараз — це велика її заслуга. Вона багато чого свого часу витримала — мої всілякі коники, коли жили разом. У мене справді непростий характер. Вона дуже опікується родиною, неймовірно готує. Ми бачимося, спілкуємося — все нормально. І це теж, мабуть, багато говорить про неї як про людину: вона не замкнулася в собі, не послала мене куди подалі після нашого розставання. Ми просто порозумілися — і все», — зізнався Віктор в інтерв’ю oboz.ua.

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя Григорій і Христина Решетніки показали місце, де в Україні закрутився їхній роман і де відбулася їхня перша сварка у стосунках.

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