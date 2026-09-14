РФ може мобілізувати до 600 тисяч осіб: командир "Азову" Прокопенко про нові плани ворога

Денис Прокопенко / © "Азов"

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Росія готується до нової хвилі мобілізації, в межах якої може залучити до військових дій від 300 до 600 тисяч осіб.

Про це заявив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», бригадний генерал Денис Прокопенко під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передають «Новини.LIVE».

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За словами командира, противнику не вдалося протягом останнього року повернути втрачені позиції, тому Кремль шукає ресурси для поповнення втрат та нарощування сил. Прихований набір до лав російської армії триває постійно, однак відкриту масштабну мобілізацію противник може оголосити вже наприкінці вересня або на початку зими.

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Головним завданням нового угруповання ворога залишиться вихід на адміністративні кордони Сходу України.

Стратегічною метою буде повна окупація Донецької та Луганської областей, — наголосив Денис Прокопенко.

За оцінкою бригадного генерала, до кінця осінньої кампанії окупаційні війська намагатимуться зачепитися хоча б за одне з ключових міст регіону — Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ чи Святогірськ. Створення такого плацдарму потрібне ворогу для подальших наступальних дій.

Водночас Денис Прокопенко підкреслив, що Сили оборони України прораховують кроки противника та роблять усе можливе, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати ці плани.

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Раніше аналітики DeepState повідомили про те, що російським загарбникам вдалося просунутися біля одного з ключових міст української оборони на Донеччині — біля Костянтинівки.

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