Лікарі в РФ відмовились рятувати полоненого воїна-азовця, він повільно помирає: "Пальці чорні, рука крижана"

Денис Дорохін / © ТСН

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Російський полон вбиває українських захисників. Наші спецслужби та правозахисники вже знають про кілька десятків випадків, коли російські тюремники забивали полонених до смерті. А є випадки, коли полон вбиває повільно, зокрема через свідому бездіяльність російських медиків.

Таке сталося з азовцем Денисом Дорохіним. У російських буцегарнях пораненого тримають уже понад 5 років. У полон він потрапив з частковою травматичною ампутацією правої руки. І зараз ця травма може бути для нього смертельною.

Про це донька бійця розповіла кореспондентці ТСН Мар’яні Бухан.

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Що відомо про стан Дениса Дорохіна

З листів українського захисника Дениса Дорохіна: «У мене рука, як хамелеон, чотири рази за день колір змінює. Одне плече вище за інше. Рука наче гантеля вниз тягне… У мене пальці почали чорніти і рука крижана, хоча постійно в рукавичці ходжу. Загалом схоже на початок гангрени».

Це Єва Дорохіна зі сльозами на очах читає уривки листів свого тата Дениса. Йому зараз 52 роки. Понад 4 з них він перебуває в жахливих умовах російської в’язниці. Дівчина зізнається: «Страшно, дуже страшно».

Єва Дорохіна / © ТСН

Денис — корінний маріуполець. У рідному місті він роками сумлінно працював на металургійних заводах «Азовмаш» та «Азовсталь». Після окупації Криму й частини Донбасу 2016 року чоловік вирішив стати на захист рідного краю. Донька згадує: «Він одного разу прийшов додому після роботи, сказав: „Мамо, я збираю речі і долучаюся до полку Азов“».

Єві тоді було всього 15 років. Каже, рішенням батька завжди дуже пишалася. Коли тато пішов на війну, вони залишилися вдвох із бабусею — мама Єви померла, коли та була ще зовсім маленькою. У 18 років дівчина вийшла заміж — так у родині з’явився Влад. Хлопець, як і Євин батько, теж служив в «Азові» в артилерійському підрозділі.

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«Вони були разом, як брати, тому мені було взагалі не страшно за них, бо вони були поруч у будь-якому разі», — ділиться Єва.

Загибель коханого в Маріуполі та депресія

Початок повномасштабного вторгнення назавжди розділив життя Єви на до та після. Уже за місяць запеклих боїв її коханий Влад трагічно гине в міських боях. До свого 21-го дня народження хлопець не дожив лише два дні.

Єва Дорохіна, донька полоненого військовослужбовця: «Зателефонував тато. Він сказав: „Влад герой, Влад підбив танк, взяв у полон кадировця. Зараз він перебуває в оточенні, але з ним усе добре“. І потім він перетелефонував буквально за дві години і сказав бабусі, що Влад загинув».

Їхній родинний будинок у Маріуполі окупанти повністю зруйнували, тож Єва з бабусею були змушені евакуюватися на захід країни. У дівчини після смерті коханого чоловіка починається важка глибока депресія: «На той час я вже важила десь 43 кілограми… Я взагалі ні з ким не спілкувалася, місяцями не виходила з кімнати».

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Згодом надійшла ще одна чорна звістка — Денис Дорохін зазнав тяжкого поранення правої руки. Далі було повне оточення, блокада «Азовсталі» та важкі домовленості про так званий почесний полон, який, як запевняли тоді, мав тривати всього три-чотири місяці. Єва розповідає, що тато одразу тверезо розумів — його, як досвідченого артилериста, швидко не відпустять. Але тоді, 2022 року, дівчина не могла навіть усвідомити, на скільки років може затягнутися це випробування.

Єва Дорохіна, донька полоненого військовослужбовця: «Довго — це який термін? Для мене тоді майже рік — я думала, це дуже довго. Ось рік він там пробуде, і все закінчиться, і вони всі будуть обміняні. Але минає рік, другий, четвертий, уже п’ятий рік… І все стає тільки гірше й гірше».

28 років колонії та незламність перед пропагандистами

У Росії Дениса Дорохіна цинічно судили разом з іншими українськими азовцями і сфабриковано звинуватили в нібито руйнуванні інфраструктури Маріуполя. Батькові Єви російський суд дав 28 років позбавлення волі. У в’язниці він сильно схуд, а поранена рука повністю припинила працювати.

Але все це катування Дениса не зламало — про це красномовно свідчать його коментарі в розмовах із проросійськими пропагандистами, які намагалися зняти про нього сюжет у тюрмі. На запитання росіян про те, чим закінчиться війна та чи розвалиться Україна, «азовець» твердо відповів на камеру: «Я думаю, ні. Я думаю, що ми переможемо, я думаю, ми відстоїмо свою незалежність».

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Здоров’я Дениса катастрофічно погіршилося близько пів року тому — тоді поранена рука почала стрімко чорніти.

З листів і свідчень про стан Дениса Дорохіна: «Наразі в нього почалася гангрена, це чітко відомо з його листів. У нього почали чорніти пальці на руках. Це він сам написав: дуже мерзне рука, немає взагалі постачання крові в кінцівку, сухожилля повністю атрофувалися. Станом на зараз почалися важкі запальні процеси, вони стрімко переростають у більш тяжку, смертельну форму».

Віталій Матвієнко — фельдшер бригади морської піхоти, що також потрапила в полон у Маріуполі навесні 2022 року. З Денисом Дорохіним він близько познайомився безпосередньо в російській буцегарні. Віталія вдалося обміняти в лютому цього року. Нині медик проходить тривалу реабілітацію в Україні та сильно переживає за тих побратимів, хто ще не повернувся. Стан Дениса він називає критичним.

Віталій Матвієнко, звільнений з російського полону медик: «Якщо гангрена розвиватиметься і далі, прогнози дуже важкі та не дуже добрі. У що вона далі виллється… Може бути загальний сепсис, може бути суха гангрена, яка в один момент миттєво почне розвиватися по всьому тілу. Сама ця ситуація може додатково спровокувати важкі інфекційні захворювання, тому що організм воїна постійно перебуває під колосальним тиском цієї інфекції».

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Нове судилище за «тероризм» і візит до Координаційного штабу

Віталій розповідає, що під тиском стану здоров’я тюремники все ж возили Дениса до місцевої цивільної лікарні в РФ. Тамтешні російські медики відкрито заявили, що руку вже не врятувати і її треба негайно ампутувати. Проте операцію проводити відмовилися — натомість призначили лише звичайні знеболювальні уколи та відправили тяжкопораненого захисника назад до камери в’язниці.

А попереду, каже звільнений з полону боєць, на наших хлопців чекає новий етап знущань. Дениса Дорохіна, як і всіх інших уже незаконно засуджених «азовців», росіяни збираються судити знову — тепер уже за сфальсифікованою статтею про «тероризм».

Віталій Матвієнко, звільнений з російського полону медик: «Усі хлопці, які служили в „Азові“, вони зараз перебувають під жорстким ковпаком. Хтось уже в процесі нових судів, хтось уже повторно засуджений, до когось у російських слідчих просто ще фізично не дійшли руки».

Тим часом побратими діляться власним болем перебування в тилу: «Я зранку змушений приймати один антидепресант, вдень другий і ввечері третій, щоб просто триматися».

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Почувши всі ці страшні подробиці від звільненого з полону татового побратима, Єва Дорохіна негайно йде на прийом до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з благанням якнайшвидше внести батька до списків на екстрений обмін за станом здоров’я. Проте зустріч із чиновниками триває лише кілька хвилин і не дає конкретики: «Сказали, що будуть активно працювати над його обміном, але щось гарантовано обіцяти вони мені, на жаль, наразі не можуть».

Але Єва намагається попри все не впадати у відчай. Вона впевнена: максимальний розголос історії її батька в українських і міжнародних ЗМІ допоможе привернути увагу та нарешті повернути Дениса додому. Дівчина мріє про день зустрічі: «Буду його головною підтримкою, буду така вся „дзвіночком“ для нього, щоб у нього завжди був хороший настрій».

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