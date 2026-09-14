Ольга Сумська чесно висловилася, як ревнує Борисюка до інших та які зауваження він їй робить

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

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Українське подружжя акторів Ольга Сумська та Віталій Борисюк відверто розповіли про ревнощі у своїх стосунках.

Пара уже три десятиліття разом. За цей час подружжя пройшло через чимало випробувань, однак, як зізнаються знаменитості, у їхніх стосунках досі трапляються моменти ревнощів.

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Причому Сумська не приховує, що саме вона в їхній родині більш ревнива. Акторка з гумором розповіла, що часом уважно стежить за реакцією чоловіка на інших жінок. Особливо це помітно під час світських заходів і концертів.

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«Я більш ревнива у родині. Виходимо на концерт: Віталій у костюмі, одеколоні, а дівчатка підходять під шампанським і як гроно винограду, а він мліє. А я кажу: „Нічого, що я поряд взагалі?“ — Олічко, вам потім, а ми зараз хочемо поспілкуватися», — з іронією пригадала артистка в інтерв’ю «Ближче до зірок».

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

За словами Сумської, навіть звичайна поїздка автомобілем іноді може стати приводом для її ревнощів. Акторка пожартувала, що чоловік неодмінно звертає увагу на привабливих жінок на вулиці: «Вчора їхали й дівчата переходили дорогу в мініспідницях, і у Віталія за кермом голова аж скручується».

Втім, Борисюк запевняє, що захоплення красою інших жінок не має жодного стосунку до його почуттів до дружини. Для актора саме Ольга залишається коханням всього його життя.

«У нас іноді виникають непорозуміння, коли вона каже поглянути, яка красива жінка на екрані, а я кажу: „Припини“. У мене еталон краси по життю. Для мене сприйняття краси й жіночності якраз через Олю», — запевнив Віталій.

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Також подружжя поділилося іншими побутовими подробицями своїх стосунків. Зокрема, Сумська несподівано розповіла, що чоловік уважно стежить за її харчуванням і часом робить їй зауваження через солодке.

«Робить мені часто зауваження, щоб я не їла солодкого, жодних перекусів, бо інсулін підскочить», — зізналася з усмішкою акторка, коли чоловік хотів перервати її розповідати про це на камеру.

Нагадаємо, нещодавно актор з серіалу «Спіймати Кайдаша» Віктор Жданов поділився відвертим зізнанням про спілкування з дружиною Оленою Хохлаткіною після розставання 2022 року — якими є їхні стосунки зараз.

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