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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Аліна Гросу зробила відверте зізнання про свого чоловіка: "Обирала за принципом"

Також артистка заговорила про поповнення в сім’ї.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу зробила відверте зізнання про свого чоловіка, якого ретельно приховує.

Не секрет, що артистка вже тривалий час заміжня. Від весни цього року виконавиця насолоджується материнством, адже вона народила первістка. А це ж у співачки поцікавились, яким батьком є її чоловік. Аліна Гросу зазначила, що коханий — просто ідеальний тато. Артистка ділиться, що не прогадала з вибором чоловіка.

«Просто чудовий (батько — прим. ред.). Мені здається, я взагалі обирала собі чоловіка за принципом, чи буде він хорошим батьком. Тому я обрала собі просто ідеального батька для своєї дитини», — ділиться знаменитість.

Аліна Гросу з чоловіком та сином / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з чоловіком та сином / © instagram.com/alina_grosu

Також в артистки поцікавились, чи планує вона ще народжувати. Аліна Гросу чесно зізналась, що, звичайно, хотіла б стати мамою донечки. Проте, як жартує виконавиця, з «її щастям» вона народжуватиме ще синів.

«Звичайно, хотілося б, щоб була наступною донечка, але щось, я думаю, з нашим щастям у сім’ї, я можу йти три рази за донечкою, але буду отримувати пацанів. Бо у мене у найближчих родичів по три пацани: у всіх хлопчики», — жартує артистка.

Зазначимо, Аліна Гросу свого чоловіка ретельно приховує. Проте прихильники артистки вже давно з’ясували, що це російський актор Роман Полянський, з яким вона почала зустрічатися задовго до повномасштабної війни. Сама виконавиця це не підтверджує, але й не спростовує.

Нагадаємо, нещодавно тренерка Аніта Луценко зізналась, що закрутила новий роман. Спортсменка також вже показала свого коханого-красеня.

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