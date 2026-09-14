ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Він у блакитному поло, вона — у білій сукні: мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес на тенісному матчі

Подружжя сходило на фінал US Open у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джефф Безос і Лорен Санчес

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Getty Images

Американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес Безос відвідали фінальний матч чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу. Подружжя сфотографували на трибунах Національного тенісного центру USTA Біллі Джин Кінг у Нью-Йорку.

Джефф був одягнений у блакитне трикотажне поло в рубчик і чорні штани. На обличчі у нього були окуляри з тонованими лінзами, а на руках — браслети та обручка.

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен з’явилася на спортивній події у білій сукні міді на затин. Вбрання мало V-подібне декольте, рукави завдовжки три чверті та пояс на талії, який підкреслив її фігуру.

Головною деталлю сукні стала асиметрична багатошарова спідниця з об’ємними воланами. Вони додали лаконічному білому образу романтичності й грайливості.

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Associated Press

Аутфіт Санчес доповнила кількома золотим ланцюжком з підвіскою у вигляді діамантового серця, лаконічними сережками і сонцезахисними окулярами-авіаторами. У неї було рівне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Лорен Санчес потрапила під приціл папараці у вкороченій сорочці, зав’язаній вузлом на животі, довгій смугастій спідниці і на високих підборах.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie