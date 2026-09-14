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- Шоу-бізнес
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Він у блакитному поло, вона — у білій сукні: мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес на тенісному матчі
Подружжя сходило на фінал US Open у Нью-Йорку.
Американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес Безос відвідали фінальний матч чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу. Подружжя сфотографували на трибунах Національного тенісного центру USTA Біллі Джин Кінг у Нью-Йорку.
Джефф був одягнений у блакитне трикотажне поло в рубчик і чорні штани. На обличчі у нього були окуляри з тонованими лінзами, а на руках — браслети та обручка.
Лорен з’явилася на спортивній події у білій сукні міді на затин. Вбрання мало V-подібне декольте, рукави завдовжки три чверті та пояс на талії, який підкреслив її фігуру.
Головною деталлю сукні стала асиметрична багатошарова спідниця з об’ємними воланами. Вони додали лаконічному білому образу романтичності й грайливості.
Аутфіт Санчес доповнила кількома золотим ланцюжком з підвіскою у вигляді діамантового серця, лаконічними сережками і сонцезахисними окулярами-авіаторами. У неї було рівне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Лорен Санчес потрапила під приціл папараці у вкороченій сорочці, зав’язаній вузлом на животі, довгій смугастій спідниці і на високих підборах.