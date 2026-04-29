У сукні з декольте-серцем: дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — продемонструвала елегантний образ
Лорен Санчес вишуканим вбранням підкреслила пишні груди і тонку талію.
Дружина американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса — Лорен Санчес — продемонструвала в Instagram Stories новий елегантний аутфіт, у якому вона з’явилася на державній вечері в Білому домі, влаштованій на честь візиту короля Чарльза III та королеви Камілли.
Вона постала у вишуканій чорній сукні максі з оголеною лінією плечей, декольте у формі серця, яке підкреслило її пишний бюст, та з акцентною талією.
Аутфіт Лорен доповнила чорними туфлями-човниками, смарагдовим кольє та білими сережками. А ще у неї були елегантна висока зачіска і вечірній макіяж.
Нагадаємо, Лорен Санчес вперше відповіла на жорстку критику щодо свого декольте на інавгурації Трампа.