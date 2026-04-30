У напівпрозорій сукні з мереживом: Аманда Голден у сміливому аутфіті прийшла на вечірку
55-річна британська акторка у пікантному образі total black відвідала івент.
Аманда Голден відвідала вечірку номінантів на премію BAFTA Television 2026, яка відбулася у галереї Tate Modern у Лондоні.
Зірка обрала для такої події пікантний аутфіт, у якому вона мала стрункий і спокусливий вигляд. На ній була смілива чорна сукня по фігурі, яка складалася з лакованого ліфа, лакованих частинок на талії і мережива. Вбрання мало тонкі бретельки, V-подібне декольте і торочку з бісеру на стегнах.
Лук Голден доповнила чорними туфлями-човниками. У неї було укладання з локонами, макіяж із рожевим блиском на губах і перламутровий манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками, а на зап’ясті був браслет з камінням.
