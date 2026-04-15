Лорен Санчес вперше відповіла на жорстку критику щодо свого декольте на інавгурації Трампа
Дружина мільярдера Джеффа Безоса прокоментувала свої образи.
Лорен Санчес вперше висловилася щодо критики її суперечливого образу на другій інавгурації Дональда Трампа.
Незважаючи на низку негативних коментарів та жартів, які на неї звалились як лавина, колишня журналістка стверджує, що на той момент вона була впевнена, що її вбрання доречне для події.
Одягла Лорен Санчес тоді білий костюм від McQueen з жакетом та штанами, який доповнила мереживним корсетом під ним, а поверх усього цього вона одягла вовняне пальто від Schiaparelli з великим ворсом.
Однак найбільше уваги привернуло декольте жінки, адже багато хто назвав його недоречним та навіть вульгарним. Також кілька днів говорили про Марка Цукерберга, чий погляд був спійманий на декольте Лорен.
«Я думала, що одяглася консервативно. Я дуже пишалася собою», — сказала Санчес у новому інтерв’ю виданню New York Times.
Сьогодні все Санчес певною мірою погоджується з критиками, принаймні, коли йдеться про протокол.
«Розумію. Без мережива в Білому домі. Прийняла до уваги», — сказала вона крізь сміх. Це був не її перший модний промах у політичних колах: схожі реакції вона викликала і у 2024 році, коли з’явилася на державній вечері в червоній прозорій сукні з корсетом бренду Rasario.