Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Дружина мільярдера та засновника Amazon, Лорен Санчес, продемонструвала новий образ у Парижі. Разом із чоловіком Джеффом Безосом жінка відвідала Тиждень високої моди, де встигла вже побувати на двох показах.

Одним із заходів, на якому з’явилася американка, був показ Модного дому Dior, під час якого креативний директор бренду Джонатан Андерсон презентував колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Лорен одягла сірий костюм зі спідницею-олівцем та жакет з декольте, оздоблений хутром.

Під жакет Сансес одягла сірий мереживний топ, доповнила лук сірими туфлями-човниками на підборах та маленькою сумкою Lady Dior, яка названа на честь принцеси Діани. Волоссі Лорен вклала у високу зачіску і, звісно ж, доповнила образ діамантами у вухах та своєю заручальною каблучкою з величезним каменем.

Образ Лорен Санчес відрізнявся від того, що вона носила раніше, ймовірно, жінка трохи змінила імідж. Цього Тижня моди вона вирішила відмовитись від корсетів та занадто відкритого одягу і віддала перевагу елегантним речам, адже також того ж дня її разом із Безосом сфотографували дорогою на показ Модного дому Schiaparelli, де креативний директор бренду Деніел Роузберрі презентував колекцією от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Лорен продемонструвала вишуканий ансамбль червоного кольору — костюм з юбкою жакетом.

