ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

Дружина мільярдера Безоса — 56-річна Лорен Санчес — прийшла на кутюрний показ Dior

Відома американська пара багатіїв відвідала Тиждень високої моди у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес та Джефф Безос

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Дружина мільярдера та засновника Amazon, Лорен Санчес, продемонструвала новий образ у Парижі. Разом із чоловіком Джеффом Безосом жінка відвідала Тиждень високої моди, де встигла вже побувати на двох показах.

Одним із заходів, на якому з’явилася американка, був показ Модного дому Dior, під час якого креативний директор бренду Джонатан Андерсон презентував колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Лорен одягла сірий костюм зі спідницею-олівцем та жакет з декольте, оздоблений хутром.

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Під жакет Сансес одягла сірий мереживний топ, доповнила лук сірими туфлями-човниками на підборах та маленькою сумкою Lady Dior, яка названа на честь принцеси Діани. Волоссі Лорен вклала у високу зачіску і, звісно ж, доповнила образ діамантами у вухах та своєю заручальною каблучкою з величезним каменем.

Образ Лорен Санчес відрізнявся від того, що вона носила раніше, ймовірно, жінка трохи змінила імідж. Цього Тижня моди вона вирішила відмовитись від корсетів та занадто відкритого одягу і віддала перевагу елегантним речам, адже також того ж дня її разом із Безосом сфотографували дорогою на показ Модного дому Schiaparelli, де креативний директор бренду Деніел Роузберрі презентував колекцією от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Лорен продемонструвала вишуканий ансамбль червоного кольору — костюм з юбкою жакетом.

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Образи Лорен Санчес — коханої Джеффа Безоса (21 фото)

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie