Принцеса Інгрід Олександра поділилася яскравими фото північного сяйва

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Реклама

22-річна дочка спадкового принца Гокона та принцеси Метте-Маріт наразі вивчає соціальні науки в Сіднейському університеті в Австралії. Але зараз дівчина перебуває у Фіннмарку на півночі Норвегії та була сфотографована на тлі північного сяйва.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Північне сяйво — це природне світлове явище на небі, яке переважно спостерігається у високоширотних регіонах навколо Арктики та Антарктики.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Фіннмарк вважається одним із найкращих місць для спостереження за північним сяйвом, оскільки від вересня до квітеня тут спостерігається висока видимість цього явища.

Реклама

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса, яка зараз перебуває вдома на канікулах, прибула до муніципалітету Карасьок у неділю. Її зустріла сім’я оленярів, які запросили принцесу познайомитися із саамською культурою та дізнатися, яким є життя оленярів-саамів сьогодні.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Також Інгрід Олександра відвідала школу Карасьок, де зустрілася з учнями та вчителями, після чого відвідала саамський парламент.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра готується до своєї майбутньої ролі королеви Норвегії та у вільний від навчання у Сіднеї час, коли вона не зайнята вивченням соціальних наук, дівчина виконує публічні обов’язки у своїй рідній країні.