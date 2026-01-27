- Дата публікації
Принцеса Інгрід Олександра поділилася яскравими фото північного сяйва
Принцеса Інгрід Олександра поділилася чудовими новими фото в королівському Instagram.
22-річна дочка спадкового принца Гокона та принцеси Метте-Маріт наразі вивчає соціальні науки в Сіднейському університеті в Австралії. Але зараз дівчина перебуває у Фіннмарку на півночі Норвегії та була сфотографована на тлі північного сяйва.
Північне сяйво — це природне світлове явище на небі, яке переважно спостерігається у високоширотних регіонах навколо Арктики та Антарктики.
Фіннмарк вважається одним із найкращих місць для спостереження за північним сяйвом, оскільки від вересня до квітеня тут спостерігається висока видимість цього явища.
Принцеса, яка зараз перебуває вдома на канікулах, прибула до муніципалітету Карасьок у неділю. Її зустріла сім’я оленярів, які запросили принцесу познайомитися із саамською культурою та дізнатися, яким є життя оленярів-саамів сьогодні.
Також Інгрід Олександра відвідала школу Карасьок, де зустрілася з учнями та вчителями, після чого відвідала саамський парламент.
Принцеса Інгрід Олександра готується до своєї майбутньої ролі королеви Норвегії та у вільний від навчання у Сіднеї час, коли вона не зайнята вивченням соціальних наук, дівчина виконує публічні обов’язки у своїй рідній країні.